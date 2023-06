«Quiero decirte…» La descarnada respuesta de Daniela Aránguiz a Sergio Rojas

Este domingo se estrenó un nuevo capítulo de ‘Que te lo digo’, donde Sergio Rojas nuevamente no se guardó nada con sus cahuines, pues en esta ocasión se lanzó con todo en contra de Daniela Aránguiz.

Resulta que según su información, la chiquilla estaría pasando por un complicado momento económico. «Es multi mega hiper millonaria, pero no tiene efectivo porque ella es dueña de casas, mansiones, propiedades, pero no tiene liquidez. Es más, amigos me han contado que cuando ellas le han solicitado que por favor le paguen la comida rápida, no tiene liquidez»-

Siguiendo por esta línea, el periodista aseguró que «efectivamente puede tener mucha plata en caja, pero entiendo que de liquidez no hay nada. Y por eso le anda diciendo al Jorge públicamente que le cortó la mesada y que no le está dando la plata para el supermercado de los niños».

A raíz de esta situación es que durante la jornada de este lunes, Daniela Aránguiz no se quiso quedar callada, por lo que no dudó en salir a responderle en la última edición de Zona de Estrellas.

La respuesta sin filtro de Daniela Aránguiz a Sergio Rojas

Todo comenzó luego de que Mario Velasco le tirara la talla a su compañera de que no tenía plata y que el equipo del programa había tenido que pagar su parte en la última salida a un restaurante.

«Hay momentos buenos y momentos malos en la vida, no hay que burlarse si alguien tiene más o menos. Quiero decirte Sergio que gano mucho más que tú, aquí no más», señaló la influencer.

Junto con esto, Daniela Aránguiz aprovechó de aclarar de que no tiene ningún problema de este tipo, además de criticar al panelista de Me Late por meterse en el bolsillo ajeno. «Es feo que él hable eso, y aparte es mentira. De verdad que es feo».