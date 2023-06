«No lo hagas»: Vale Roth responde a críticas por compartir registros de su cuerpo luego de dar a luz

Vale Roth ha dado mucho de que hablar luego de dar a luz por primera vez.

En este sentido, recientemente la exgimnasta respondió a duros cuestionamiento de algunas de sus seguidoras por mostrar su cuerpo a dos semanas de transformarse en madre.

Esto ocurrió después de que Vale Roth compartió una historia en la que mostraba su pancita. «Dos semanas postparto», escribió para acompañar este registro.

Posteriormente, exYingo volvió a reportarse en sus redes sociales, sin embargo, en esta ocasión se refirió a los cuestionamientos que recibió por parte de un par de seguidoras.

«Dos mujeres me escribieron como ‘puta, Vale, nosotras no quedamos así, no todas quedamos así, no subas esas fotos'», mencionó Vale Roth.

«Yo dije que yo iba a mostrar la realidad y mi evolución, semana a semana. No era para algunas se sintieran mal, disculpen», agregó la chiquilla.

Vale Roth responde a críticas por compartir registros de su cuerpo luego de ser madre

Fue en este contexto, que la exgimnasta se refirió particularmente a unos mensajes que ha recibido con respecto a este tema de parte de una usuaria de redes sociales.

«Una de ellas, de las mujeres que me escribió, en una foto que yo había subido embarazada me puso ‘está malo compararse con otra gente, preocúpate de ti y de nadie más’«, señaló Vale Roth.

Además, agregó que esta misma seguidora, recientemente volvió a escribirle luego de que compartiera fotos de su pancita.

«Después hoy día me pone como ‘yo no quedé así y muchas tampoco, así que no lo hagas’ Entonces, contradictorio un poco porque se está comparando conmigo», reveló Vale Roth.

«Me dice que no me compare con otras mujeres, que me preocupe de mi, ¿y qué hace ella? Se compara conmigo», complementó la bailarina.

«No se tomen a mal esa foto. Mi piel quedó mucho más suela, mucho, ahí me voy a agarrar un rollo y todo para que cachen. Que no es lo que me importa, si la piel se va a pegar y va a volver a su estado natural», concluyó Vale Roth.