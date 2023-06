«Lo único que salva es el perrito»: Las fuertes reacciones al nuevo programa de Claudia Conserva en TV+

Claudia Conserva hizo su regreso triunfal en la animación este lunes, tras superar el complejo cáncer de mama que la tuvo alejada de las pantallas por casi un año. Y a menos de una semana del estreno de ‘Claudia Conversa’, la recepción de los animadores es en su mayoría negativa, llenándolo de críticas.

Resulta que la mayoría de los cuestionamientos al espacio de TV+ ha sido por el gran parecido que tiene con ‘Milf’, su anterior proyecto. Junto con esto, la mayoría se lanzó en contra de la participación de su hermana Francesca, además del hecho de que también esté su esposo, Juan Carlos ‘Pollo’ Valdivia.

Así es como ha quedado en evidencia en la cuenta de Instagram de Claudia Conserva, donde los posteos relacionados con su programa, cuentan con decenas de comentarios destrozando esta nueva apuesta. «Recuerden tenemos dos horarios! 19:00 y 14:00 @claudiaconversatvmas En mi salsa 🤟» se lee en una de las últimas fotos que compartió.

«No me gustó…»; «No será mucho ya cobraron una cantidad de dinero por su documental y sacar provecho de su enfermedad se los dejo»; «El programa es muy fome»; «Fome!! Ningún brillo los mismos panelistas»; «Súper humilde, le puso su nombre al programa y es igual que el otro»; «Lo único que salva es el perrito» y «Fomeke el programa y la vena pareciera que no se baña, no sé, cero ganas de verlos», le escribieron.

La hermana de Claudia Conserva es el blanco de las críticas

Se debe mencionar que a pesar de que las críticas al programa son por el parecido del formato, además de la participación de Berta Lasala, Titi García-Huidobro y Álvaro Morales como panelistas. La que más se ha ganado el odio del público es Francesa Conserva.

«Todo bien… pero la hermana sobra…»; «Es tan fome la fran, pero le dan por ponerla»; «Todo sería bueno pero la fran no calza ahí… ya Milf lo aburrió ella» y «Me encanta la Claudia pero su hermana es tan fome, hasta el perrito es más agradable de verlo» son solo algunos de los mensajes que dejaron.