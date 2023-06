«Ya no soy la mujer de antes»: La potente reflexión de Katherine Orellana por difícil momento familiar

Durante los últimos días, Katherine Orellana no lo ha pasado para nada bien, pues a través de redes sociales dio a conocer que su mamá se encontraba en estado de gravedad y que la habían sometido a una complicada operación a corazón abierto.

«El viernes le operaron del corazón, una operación a corazón abierto. Le hicieron tres bypasses en su corazón. Aparte, tuvo un accidente cerebrovascular», es parte de lo que comentó en ese momento la cantante sobre el estado de salud de su madre.

Ya pasados unos días, es que Kathy habló con Las Últimas Noticias (LUN), donde se confesó sobre lo que ha pasado con su mamá, además de cómo continúa con su rehabilitación y la tuición de su hijo, que estaba en manos de la mujer.

Katherine Orellana y la ayuda que le hace a su madre

Para comenzar, la ex chica Rojo reveló que la rutina de estos días se enfoca en cuidar a su mamá. «Viajo de Rancagua a Santiago todos los días para poder darle la comida, porque no quiere comer, está desganada. Imagínate una mujer que ha trabajado toda su vida en la feria y ahora estar más de un mes en cama sin poder hacer nada».

Junto con agregar que «la acompaño y le converso para que no se sienta sola y no esté tan perdida. Después tendremos que hacerle terapias cognitivas».

Tras esto, Katherine Orellana afirmó que «ante la adversidad yo miro el crecimiento, porque esto me va a unir más con ella, me va a enseñar a ser mejor mamá, a entender muchas cosas que uno no ve cuando está en la comodidad».

La potente reflexión sobre su maternidad

Por otro lado, se refirió a la persona que ahora está con la custodia de su retoño, ya que su madre es la que estaba a cargo del menor. «Mi hijo está con una prima porque en tribunales quedó establecido que si a mi mamá le pasaba algo, ella quedaba con la tuición».

Frente a esto, Kathy aseguró que «he presentado varios escritos a los tribunales de Rancagua para que me levanten la medida cautelar, porque no me puedo acercar a mi hijo (facundo, 10 años) durante dos años. Ya llevo casi uno».

«Me entero de todo, pero no puedo hablar con él. Puede ser contraproducente para él y para mí si quiero recuperar la tuición de mi hijo. Sé que no es de un día para otro, pero estoy preparada» cerró.

Para cerrar, compartió una emotiva reflexión al respecto. «En este momento estoy teniendo lo que me he ganado por mis malas decisiones, aunque también he ganado mecanismos para entender que puedo recuperarlo. Ya no soy la mujer de antes. Gracias al tratamiento estoy pensando bien. Me ha cambiado todos los puntos de vista de lo que me pasa. Veo todo positivo».