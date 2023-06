La radical decisión de Karen Bejarano sobre su nombre: «Ha tenido una vida muy complicada»

Más de un millón de seguidores tiene Karen Bejarano tan solo en Instagram, siendo una de las chilenas más populares en redes sociales, los que siempre están más que atentos a todo lo que publica de su día a día y sus próximos proyectos.

Por lo mismo que tras el anuncio de su regreso con todo a la música, la chiquilla dio una entrevista a La Hora, donde se refirió a un tema que sin duda dio que hablar y que tiene directa relación con su nombre.

Resulta que en conversación con el medio antes nombrado, confesó que tiene toda la intención de cambiarse el nombre. «Yo soy Karen Paola, mucho más que Karen Bejarano. De hecho, yo partí a los 17 años siendo Karen Paola, por ende, llevo muchos años más de mi vida así».

Karen Bejarano cuenta los motivos para cambiar su nombre

Siguiendo por esta línea, la ex chica Mekano aseguró que se siente mucho más cómoda con «mi nombre artístico que con el nombre que está en el Registro Civil».

«También quiero hacer algo con eso, me gustaría asesorarme con algún abogado y cambiarme el nombre de plano. Ya no quiero seguir siendo Karen Bejarano, quiero ser Karen Paola», continuó en la entrevista.

Sobre los motivos que la llevan a esta radical decisión, confesó que tiene relación con los difíciles momentos que vivió a lo largo de su vida y que están directamente asociados a su nombre actual.

«Tampoco me siento cómoda usando ese nombre. Me siento más yo siendo Karen Paola, que es la cabra que canta y que está preocupada de sentirse feliz. Que la Karen Bejarano que ha tenido una vida muy complicada, que ha tenido que pasar por muchas cosas difíciles» mencionó.

Por último, la artista reveló que está en proceso de regrabar uno de sus mayores éxitos. «‘No por él’ está súper 2023, por ejemplo. Es una canción de dos personas, solita no podría cantarla nunca. Y eso ha sido lo que más me ha costado, encontrar a mi gemela, porque la Xime ya no está en Chile. Entonces yo quiero y lógicamente así va a ser».