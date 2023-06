¡Cambio de look total! Revisa la nueva imagen de Angélica Sepúlveda

La exchica reality, Angélica Sepúlveda, compartió por sus redes sociales el cambio drástico de look «raíz larga, baby bayalage, ombré» comentó en sus redes sociales.

La «Fierecilla de Yungay«, quien actualmente se dedica a vender productos cosechados directamente de su propia huerta, compartió el proceso que se sometió para cambiar radicalmente de imagen en su cuenta de Instagram.

«Venir a la peluquería es sanación absoluta. Que manera de reír y pasarla bien con Carla y Cristina, nos contamos toda la vida, todas resilientes, con una energía luminosa, repleta de amor y dedicación a su trabajo, se me olvidó hasta la jaqueca. Estoy feliz» escribió en su pie de foto.

¿Qué se hizo?

La emprendedora aseguró y detalló en su cuenta: «raíz larga, baby bayalage, ombré«, «además se trabajó durante todo el proceso con Olaplex y K18 para proteger mi cabello».

Angélica se mostró muy contenta con su cambio, asegurando que era el color que siempre había soñado. «Hay que atreverse al cambio y regalonearse de vez en cuando«.

Sin embargo, no todos fueron comentarios positivos en su perfil de Instagram, donde su cambio de look generó diversos comentarios en el cibermundo.

Algunas críticas:

«¿Se usan las raíces negras? no creo, se notan muchooo» comentó una seguidora, a lo que Angélica Sepúlveda respondió: «yo lo pedí así, no me gustan que decoloren desde la raiz. Es cosa de gustos y estilos, a mí me encanta» cerró.

Otro comentario de una seguidora fue «¿por qué abajo negro? se ve lindo, pero es normal que abajo sea negro? eso me llama la atención». Sepúlveda insistió en su alegría en su respuesta: «lo pedí así para no maltratar tanto mi cabello con la decoloración y tenga juego de luz cuando esté con los rulitos otra vez. Se hizo la decoloración desde medio hacia abajo» aclaró la exchica reality.