«La idea es mostrar la guata, no el cu…»: Vale Roth responde sin filtro a cruel mensaje por video bailando

Por estos días, Vale Roth está en la cuenta regresiva de su embarazo. Por lo mismo que está compartiendo todo tipo de registros sobre lo que han sido estos últimos días de la dulce espera, llenándose de cariño por parte de sus seguidores.

Es en este contexto que recientemente, la ex chica reality subió un sensual video a Instagram en el que aparece bailando la canción ‘I’m sexy and I know it’ con un pequeño conjunto de ropa interior negra, mientras muestra su abultada pancita.

«Luciendo mi pancita de 38 semanas + 4 días más 13 kilitos 🐷😂y yo me siento minisima adiós», escribió Vale Roth para acompañar el registro que en cosa de horas acumuló más de 47 mil me gusta y cientos de comentarios por parte de sus fanáticos.

Algunos de los mensajes que le dejaron dicen: «Yo quisiera verme así»; «Y uno con 30 semanas y echa una vaquitaaaa»; «se ve tan linda con su pancita»; «Bellas disfruta a concho las horitas de pancita»; «A no pero que estupenda»; «El embarazo te sienta demasiado bien vale» y «Que estupenda».

A pesar de todo el cariño que recibió la bailarina, una usuaria no dudó en salir a criticarla duramente por el estilo de video que subió, asegurando que no se ve bien. «Qué ordinaria, la idea es mostrar la guata, no el cu… Respeta a tu pareja, que es el único que te ha tomado en serio».

La respuesta sin filtro de Vale Roth

Pero como era de esperar y fiel a su estilo, Vale Roth no dudó en salir a responderle, por lo que a través de sus historias, subió un registro en el que la expone públicamente.

«Voy a su perfil y dice hija de Dios, técnico en Educación Parvularia. ¿Le vamos a dar amor, cierto?» comenzó señalando la influencer.

Siguiendo por esta línea agregó: «Qué onda el odio, es que me da risa esa gente que dice ‘namaste, yoga no sé qué…’ y tienen puro odio en su corazoncito. Y así estudia Parvularia, ¿en serio?».