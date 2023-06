«La foto más linda…» Vale Roth sube íntimo registro del nacimiento de su hija

El viernes 9 de junio, Vale Roth se convirtió en mamá por primera vez, en lo que sin duda significó uno de los momentos más felices de su vida, al menos así lo ha demostrado a través de sus redes sociales, contando todo lo que han sido estos primeros días con su hija.

Y a pesar de la gran felicidad que siente con su maternidad, no todo es alegría. Pues todavía no dan de alta a la pequeña de la clínica, por una enfermedad a las vías respiratorias, llamada laringomalacia, la cual afecta a las cuerdas vocales, provocando una respiración ruidosa.

De acuerdo al ‘Stanford Medicine Children’s Health’, la laringomalacia es una enfermedad: «En la que el tejido blando que está por encima de las cuerdas vocales cae en la vía respiratoria cuando un niño respira, lo que provoca estridor. Estridor es un término médico para describir ‘respiración ruidosa’. El estridor de la laringomalacia es un sonido agudo que se escucha mejor cuando el niño inhala».

Por lo mismo que Vale Roth junto a su esposo son más que cuidadosos al momento de llegar a visitar a la bebé. Así es como lo explicó recientemente la chiquilla, en un video donde comentó las medidas que están tomando a partir de la circulación de virus que hay en la capital.

«¿No se entendió lo que dije? Porque algunas me ponen ‘pero Vale, ¿cómo no vas a estar con tu hija?’ Si voy a estar, obvio, si yo paso en la casa, y de la casa a la clínica» y agregó que «si voy a algún lugar, voy con mascarilla, a algo puntual. Que no quiero, yo creo que voy a pedir todo para la casa nomás».

La íntima foto de Vale Roth

Es en este contexto que en las últimas horas, la bailarina sorprendió a sus seguidores en Instagram, luego de compartir una íntima fotografía del día de su parto, con su hija recién nacida, en el primer acercamiento entre ambas.

«La Foto más linda de mi vida y se las quería compartir», escribió para acompañar el registro, que en cosa de minutos consiguió más de 77 mil me gusta y cientos de comentarios de sus fanáticos.

Algunos de estos dicen: «Hermoso Momento»; «Te ves regia hasta cuando estás pariendo!!»; «Ese momento tan único en la que nuestros hijos tienen la certeza que siempre estarán protegidos»; «que hermosa foto, se traspasa la emoción mi Vale hermosa, un abrazote lleno de amor para uds» y «Me alegra tanto verte así!!! Llegó el sol que iluminará tus días, tu compañera».