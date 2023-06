«Nos amamos»: Ignacia Michelson cuenta detalles de su reconciliación con Marcianeke

Hace unas semanas quedó la escoba en el mundo de la farándula, luego de que se diera a conocer que tres meses después de comenzar su pololeo, Ignacia Michelson y Marcianeke habían terminado y al parecer no en muy buena onda.

Resulta que los chiquillos dejaron de seguirse en redes sociales, mientras que el artista urbano borró todas las postales que tenían juntos, dejando más que claro que el romance había quedado atrás.

Pero la cosa no se quedó ahí, ya que la Nacha, comenzó a publicar una serie de palos en los que hacía referencia a los supuestos motivos que los llevaron a poner fin a su relación, dejando sin palabras a sus fanáticos que estaban más que felices con su pololeo.

«Quien intenta ayudar a un brote a salir de la semilla, la destruye. Quien intenta despertar la consciencia en alguien que no se encuentra listo, lo confunde. Hay ciertas cosas que no pueden ser ayudadas y deben ocurrir de adentro, hacia fuera», es uno de los mensajes que escribió Ignacia Michelson en Instagram.

Y esto no es todo, ya que poco después subió una especial reflexión, la que al parecer iba para Marcianeke. «Yo le gusto a la gente rara. A los locos que no se cansan de tener esperanza, le caigo bien a esos seres que andan buscando todo sin encontrar nada, a los que pasan y no se quedan, a los que llegan y sin temor te muestran lo que son porque no les importa lo que alguien diga de ellos».

Eso si, en las últimas horas, todo tomó un nuevo rumbo, pues durante el show que hizo la ex chica reality en el Passapoga, llegó a verla ni más ni menos que el intérprete de ‘¿Qué Pasa?’ para acompañarla.

¿Ignacia Michelson y Marcianeke están juntos?

Al ver que el chiquillo llegó a acompañarla al especial evento, desde Las Últimas Noticias (LUN), le consultaron si acaso estaban retomando su relación, Frente a esto, Michelson aseguró que «O sea, nos amamos, cuando hay amor todo se puede… estamos volviendo de a poquito».

Y para cerrar, confesó que significaba mucho para ella que Marcianeke llegara a acompañarla en este importante momento.