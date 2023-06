Daniela Aránguiz cuenta detalles íntimos de su salida con Luis Mateucci: «Me gusta entretenerme»

En las últimas semanas, Daniela Aránguiz se ha visto en el centro de la polémica, esto tras la filtración de chats íntimos con Jorge Valdivia y Maite Orsini, los que debió salir a explicar públicamente.

Y luego de dejar atrás esta situación, es que la chiquilla vuelve a la noticia por una serie de historias que subió junto a Luis Mateucci, con quien ha sido vinculada desde que se confirmó su separación con el exfutbolista.

Resulta que unos días atrás, subió varias historias en las que aparece acompañada del argentino en el casino Monticello. En uno de los videos se puede ver que le pregunta «Dame dinero pa’ jugar», a lo que este le responde mientras saca unas fichas de sus bolsillos: «Tengo que pagar la luz, el agua, el gas».

Daniela Aránguiz cuenta la firme de su relación con Luis Mateucci

Como era de esperar, de inmediato comenzaron las especulaciones de que había un romance entre los chiquillos, esto luego de que se dejaran de hablar por unas cuantas semanas. Es frente a esto, que la propia Daniela Aránguiz salió a hablar en Zona de Estrellas afirmando que «Yo tenía una invitación de Daniel Greves al bar».

Siguiendo por esta línea, comentó que decidió ir con un grupo de amigos, entre los que se encontraba el ex chico reality. «Con Luis somos amigos, me llevo super bien con él», junto con mencionar que «Luis me cae súper bien, yo creo que cuando te llevas bien con la gente como amigo, está bien y es súper bonito».

Además, la panelista del programa de Zona Latina, admitió que «soy una mujer soltera, me gusta entretenerme, que me apañen en el casino, que me den fichas».

Ya para cerrar, Daniela Aránguiz no dudó en señalar que «Yo veré con quién pincho o con quién no, o cuando quiero hacerlo o no público. Yo puedo tener amigos».