Vale Roth muestra la primera noche junto a su hija tras volver a casa

Este domingo, Vale Roth encantó a sus seguidores con una excelente noticia que muchos esperaban hace un buen tiempo. Pues luego de dos semanas internada, su hija fue dada de alta, así que ya se pudo ir con sus papás a su hogar.

Se debe mencionar que desde que nació la pequeña, ha estado en la clínica, pues sufre de «laringomalacia», una enfermedad que afecta a las vías respiratorias y las cuerdas vocales, provocando una respiración ruidosa, por lo que debieron operarla hace unos días atrás.

Por medio de sus historias de Instagram, la influencer compartió un sentido mensaje. «Cómo va a ser la noche de hoy… Voy aprendiendo de a poco po’. Qué nervio, tengo nervios, porque estaba muy bien cuidada en la ‘neo’ con las chicas, pero no sé… estoy tan emocionada. Gracias por sus mensajes, claramente ahora no voy a leer todos porque se me cae el babero».

Es de esta forma que en las últimas horas, Vale Roth publicó los primeros registros junto a la pequeña Antonia, en los que aparece acostada con la pequeña en su pecho, donde se le puede ver más que feliz de por fin tenerla junto a ella.

La primera noche de Vale Roth y su hija

Para comenzar, la bailarina le comentó a su público en la red social de la camarita que «la pequeña Antonia ya se acostumbró yo creo dentro de mi guata al ruido, a mis risas y a todo».

«Bueno acá la mudé, porque hay que mudarla cada tres horas, así que ya la mudé, le limpié el potito, le limpié el ombligo, porque en cada muda hay que limpiarle su ombliguito, porque todavía no bota el cordón, así que hay que levantarlo, limpiarlo con alcohol, mañana la voy a bañar en la mañana, de a poco, igual soy media ñurda todavía» continuó.

Junto con esto, Vale Roth comentó que ahora ya le está dando pecho normalmente a la bebé y que «la dejé en la cunita porque quería ordenar un poco al lado pero llora, no y dije ‘qué quiere, quedó con más hambre’, y no, quería estar acá arriba, así, solamente quería estar en brazos».