«Siempre voy a estar para ti»: Daniela Aránguiz comparte emotivo mensaje a su ex

Daniela Aránguiz estuvo en el centro de la noticia durante varias semanas por su polémica separación. Y aunque ya estaba intentando dejar atrás toda la polémica, durante las últimas horas, volvió a compartir un sentido mensaje dedicado a su exesposo.

«Aunque no estemos juntos como pareja, quiero que sepas que siempre voy a estar para ti. Crecimos juntos y te voy a amar por el resto de mi vida. De una manera distinta pero es amor«, escribió la panelista de Zona de Estrellas para acompañar una sencilla postal en la que aparece junto a Jorge Valdivia.

Hay que recordar que recientemente se dio a conocer que el exfutbolista estaría pasando por un complejo momento de salud mental, por lo que Daniela Aránguiz estaría nuevamente apoyándolo.

La emotiva reflexión de Daniela Aránguiz

Por otro lado, se debe mencionar que, la ex chica Mekano, compartió unas sinceras palabras en Instagram durante el fin de semana. «Detrás del maquillaje y las sonrisas o la armadura que nos ponemos durante años para que no nos duelan. Tanto las heridas que nos va dejando la vida existe una mujer débil con muchas inseguridades y grandes sufrimientos».

Junto con esto, Daniela Aránguiz habló sobre el error que cometió. «Mi único pecado durante toda mi vida fue querer mantener un matrimonio que idealice uno que yo me inventé. Lo defendí con uñas y dientes incluso me inventé defender lo indefendible», añadió.

«Mi único pecado fue amar y que ese amor me llevara a los extremos más grandes, esos que incluso te olvidas de ti, de tu dignidad de lo q mereces como mujer», continuó diciendo en la red social de la camarita.

«Hoy es un momento doloroso para mi corazón y cambiaron muchas cosas en mi cabeza hoy decidí a no mirar nunca más para atrás, me saco la armadura por q ya me pesa. Estoy cansada, ojalá las heridas no demoren en cicatrizar», terminó su reflexión.