Rocío Toscano se manda fuerte respuesta a polémica funa de pyme: «En pedir no hay engaño»

En las últimas horas, Rocío Toscano se vio en el centro de la polémica, luego de que un emprendimiento de Instagram, que se dedica a la venta de camas, publicara una funa en su contra, acusándola de ofrecer canje por sus productos.

«Para los que no entienden, ella me hablo cotizando una cama por Instagram, luego me dijo que si yo quería hacer canje y cuales eran los productos, se los mande (dos posibles productos) considerando que necesitaba de 2 plazas. Al parecer no le gustaron», comenzaron escribiendo en la cuenta @camasinfantiles_montessori.

Siguiendo por esta línea, agregaron que «le pregunté cuáles le interesaban para conversar y verlo, inmediatamente se fue a un modelo que vale más de 400 mil pesos, con cajones, tipi y DE DOS PLAZAS. Cero consideración, agradecí el tiempo pero le dije que no porque obvio se salía del presupuesto, y su respuesta fue JAJA OK Y BLOQUEARME. Ni gracias por el tiempo perdido».

La respuesta sin filtro de Rocío Toscano

Pero Rocío Toscano no se quedó callada, ya que al poco tiempo respondió con todo: «Disculpa, ¿cuál fue el aprovechamiento? Subir esta conversación sin haber llegado a ningún acuerdo. La forma en la que conversamos por wsp súper desagradable tus respuestas. Jajaja OK es lo mínimo que respondería una y mil veces».

«De hecho después de tus tan amorosas respuestas seguí buscando y di con @camasmontessoriymas y de verdad que un amor y hermosísimo trabajo. No llegamos a ningún acuerdo aún pero le subí unas stories compartiendo una de sus publicaciones por qué de verdad que fue un amoroso» agregó la actriz.

Junto con mencionar: «Yo creo que en pedir no hay engaño y si tengo la posibilidad de hacer y la otra persona está dispuesta todo bien! La gente se piensa porque uno sale en la tele un par de veces tiene mucha plata pero no es así señoras y señores».

Por su parte, desde la pyme no tardaron en contestarle. «Ah … no sabía que aparte de que querías la cama más cara del catálogo y de dos plazas también querías amor y ternura 🤣, pero entiendo que es tu forma 👏 menos mal confié en mi instinto porque al pobre amoroso y simpático amigo de @camasmontessoriymas no le subieron un tanto los seguidores y para que te digo las ventas».

Hay que mencionar que previo a la publicación de está nota, la cuenta de Instagram que hizo la funa a Rocío Toscano, decidió cerrar la caja de comentarios.