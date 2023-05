«Vergüenza debe sentir su hija»: Las brutales críticas a Daniela Aránguiz por filtrar chats

En las últimas horas, Daniela Aránguiz se ha visto en el centro de la polémica, luego de que filtrara en sus historias una serie de supuestos chats que habría tenido con Jorge Valdivia y Maite Orsini, los que incluyen detalles íntimos de sus conversaciones.

Sin duda que el más polémico es un pantallazo de una charla con la diputada nacional, en la que se puede ver un calzón sucio, además de un tubo de Clotrimazol, medicamento que usualmente se utiliza para tratar las infecciones vaginales.

Obviamente que esta situación dejó la grande no solo en el mundo del espectáculo, sino que también entre los seguidores de Daniela Aránguiz. Pues a pesar de que borró las historias a los pocos minutos, muchos alcanzaron a sacar pantallazos de todo lo que publicó.

Frente a esta situación, es que la panelista de Zona de Estrellas se llenó de críticas en Instagram, con los usuarios acusándola de no querer dar vuelta la página de su separación y seguir involucrada con la vida de su exesposo. Mientras que otros la apuntaron por lanzarse en contra de la supuesta nueva pareja del Mago y no él.

Las duras críticas a Daniela Aránguiz

Resulta que la última publicación de Daniela Aránguiz es de hace una semana, tratándose de una foto en la que posa desde un viñedo, junto a la que escribió en mensaje: «Esperando que todo vuelva a florecer!».

Registro que en cosa de horas se ha llenado solo de comentarios cuestionándola por las historias antes nombradas y las palabras que se ha mandado en algunos medios de comunicación.

«Yo pensé que yo era porfia… voh la cagaste»; «Amiga sabemos que eres parte de la farandula pero quierete un poquito y respeta a tus hijos, no te expongas más»; «Anuel en versión mujer»; «Cero amor propio con lo publicado en sus historias»; «Que vergüenza debe sentir su hija al leer todo el ridículo que está mujer hace. El otro la humilla públicamente y ella sigue pensando que la quiere. Ni amor propio ni amor por los hijos siente».

Mientras que otros usuarios escribieron: «Como no te das cuenta que ya no te quieren»; «Oye pero tu estas de las desquiciadas oficiaaaaal»; «La culpa no es de la Maite corta la wea ella no tiene porque estar en el circo»; «Puxa que la cagas… pero a ti te falta dignidad» y «Más que floreces, debes madurar y enfrentar la vida de una manera más inteligente».