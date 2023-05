«Mi risa falsa»: el inédito momento de Aylén Milla tras conocer su diagnóstico de cáncer

La jornada de este miércoles, Aylén Milla hizo una transmisión en vivo por Instagram, donde le dio a conocer a su más de millón de seguidores que en noviembre del 2022 le diagnosticaron cáncer de mama.

Durante el sentido registro, la argentina reveló que ya lleva 16 quimioterapias y que decidió hablar pues estaba cansada de «estar intentando fingir con una peluca». Además de mencionar que «no tengo pelo y no me importa, no tengo cejas y tengo la cara hinchada y tampoco me importa. Bajé kilos, subí kilos, pero no me importa (…)».

«Lo guardé en silencio durante muchos meses hasta que yo considerase que estaba fuerte para hacer esto. Y ahora es el momento», continuó Aylén Milla con su relato.

El inédito video de Aylén Milla tras su diagnóstico

Es en este contexto que tras revelar esta dura enfermedad, la modelo de 33 años se ha dedicado a subir más registros de lo que han sido estos últimos meses de su vida.

Y sin duda lo que más llamó la atención, es un antiguo video que subió en sus historias, el cual corresponde al momento justo después de que la diagnosticaran.

En el registro en blanco y negro se puede ver a Aylén Milla corriendo una maratón, donde agregó el mensaje: «mi risa falsa», junto con explicar lo que sentía en ese momento. «Apenas enterada de mi diagnóstico, decidí ir a la corrida para superarme a mí misma. Nada más. Mi propósito jamás fue competir con otros, solo conmigo».

Tras esto, la ex chica reality subió una selfie actual, en la que habla sobre cómo es que se despierta después de la quimioterapia y cómo es que lo está asumiendo ahora.

«Así se despiertan mis cachetes hoy post quimioterapia. Rojitos e irritados por el corticoide o mismo por el taxol del medicamento. Y con retención de líquido. Esto soy, no me da vergüenza. Ya lo asumí, por eso me tarde meses en contarlo. Era mi proceso.