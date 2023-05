Mario Velasco recordó difícil momento que vivió en la televisión: «Fui a poner la renuncia»

Recientemente, en Zona de Estrellas, Mario Velasco contó un incomodo momento que le tocó vivir en Yingo.

Fue tan desagradable la situación para Mario que incluso presentó la renuncia al programa.

La difícil situación que enfrentó Mario Velasco

«No me puse a llorar, pero fui a poner la renuncia, salí indignado del estudio», partió señalando el animador.

Velasco agregó que en dicho tiempo se encontraba en una relación amorosa con una compañera del programa.

Según contó Mario, la situación ocurrió en una transmisión de Yingo. Acá el y su pareja participaron de una actividad, en la que ambos debían responder preguntas. En este contexto, en un momento le preguntaron al conductor por otra persona que podría estar interfiriendo en su relación.

Ante esto, Mario Velasco, señaló que no tenía contacto con esa persona. «No, con esa otra persona hace mucho tiempo que no he hablado, que no la he visto, que nada«, contestó en aquella ocasión.

Ante esto, desde el programa le pidieron que contestara una llamada, se trataba de la misma mujer por la cual le habían preguntado.

«Mario, di aló”, le habrían dicho al animador según consignó Publimetro.

«Oye, ¿cómo que no nos hemos visto, que no hemos hablado, si nos vimos el martes?», le dijo la mujer.

«Ahí como que pasaron dos minutos, la cara descompuesta y empezando a contradecirme mal. Ahí no sé si fuimos a comerciales, pero a la primera oportunidad que tuve, salí del estudio y (estaba) furia. Había sido una encerrona media heavy», recordó.

Asimismo, agregó que siente que le hicieron una trampa mediática. Si bien ahora lo recuerda con humor, dejo muy claro que fue un experiencia desagradable para el.

En este mismo sentido, Mario Velasco señaló que en Yingo se vivían una gran cantidad de momentos tensos. Sin embargo, en esta ocasión llegó a tomar la drástica decisión de renunciar al popular programa juvenil.