Loreto Valenzuela recuerda acoso de director teatral: «Hasta el día de hoy me descompone»

Este domingo, Loreto Valenzuela estará presente en la emisión un nuevo capítulo del programa De Tú a Tú. Espacio conducido por Martín Cárcamo.

En esta instancia, la destacada actriz confesará un lamentable episodio que vivió hace años, una experiencia de acoso sexual.

Según contará Loreto Valenzuela, el hecho se remonta al año 1979 cuando se encontraba trabajando en la obra teatral, «Tres Marías y una Rosa».

La actriz señalará que durante este periodo fue acosada sexualmente por el director del proyecto.

«Estábamos ensayando, él venía por detrás y se me refregaba (…) Otro día recuerdo que me dijo ‘¿Por qué todo lo que haces tiene que ser sexy?’. Y entremedio de todo este maltrato me acosaba, me manoseaba», revelará.

«Hasta el día de hoy me descompone, porque yo no me iba a salir de ahí, estaba en un proyecto demasiado importante para mí», agregará.

Cabe destacar que Valenzuela denunció esta situación en una entrevista en 2018. Ya que según contará no quiso hacerlo antes por vergüenza.

Además, durante la emisión de este programa, la actriz dará a conocer difíciles momentos que vivió con su madre durante su infancia.

La infancia de Loreto Valenzuela

Loreto Valenzuela revelará que cuando ella era pequeña su madre tenía problemas con el trago.

«Empezó a tomar sola y a tener un problema de alcoholismo de mujeres, que es un alcoholismo oculto, que no se ve. Llegaba del colegio y era insoportable, se enojaba por todo, estaba siempre enojada, así que te encerrabas en la pieza con las hermanas», relatará.

Sin embargo esto no es todo. Ya que a eso se le sumaron otras complicaciones. «Cuando le llegó la menopausia se le produjo un cortocircuito feroz, tuvo momentos críticos. Ahora vas y te dan el litio, pero en ese tiempo no existía el diagnóstico. Estuvo muchas veces internada, se le hizo electroshock. Ella dejó el alcohol y empezó a fumar, eso le empezó a destruir los pulmones. Después dejó el cigarro y empezó a comer chocolate», expresará la actriz.