Mamá de Marcianeke sorprende con cambio de vida: «Yo le digo que me haga abuela»

No cabe duda que Marcianeke es uno de los artistas del momento, por lo mismo que todos están pendientes de la vida del joven de 21 años. Así que recientemente conversaron ni más ni menos que con su mamá, Iyassna Muñoz, quien se confesó sobre su radical cambio de vida.

Hay que recordar que la mujer de 41 años, es madre de tres retoños: Marilyn de 25 años, Matías de 21 años y Martina de 17 años y en el último tiempo se le vio con una nueva imagen, luego de separarse del padre de sus hijos.

Durante su entrevista con Las Últimas Noticias (LUN), la mamá de Marcianeke se confesó sobre este doloroso quiebre en su relación. «Nos ha costado. Estuvimos juntos desde que yo tenía 14 años y llevábamos 28 años», asegurando que el cantante ha sido de gran apoyo.

«Matías me aconseja hasta el día de hoy. Me dice: ‘Mamá, la mejor terapia es el deporte. Porque uno no se quiere poniéndose una polera de marca, uno se quiere cuando su cuerpo se siente bien'», continuó Iyassna.

Siguiendo por esta línea, la mamá de Marcianeke aseguró que el artista ha sido de gran apoyo en estos momentos. «Una mañana estaba sola y me quería traer a vivir con él a Santiago. Yo le decía que no se hiciera responsable, porque el problema era de la pareja. Que él iba a seguir siendo su papá y yo su mamá».

El radical cambio de imagen de la mamá de Marcianeke

Tras esto, es que la Iyassna Muñoz se refirió al radical cambio de imagen que ha tenido en el último tiempo. «Cambié en todo. Pestañas, uñas».

En esa misma línea, después de referirse a su cuenta de Instagram donde supera los 157 mil seguidores, Iyassna Muñoz señaló: «Me desconozco, cambió el envase y cambió lo de adentro. Cambiaron las formas, las conversaciones con mis hijos. Yo le digo al Mati que me haga abuela, cosa que jamás le habría dicho antes», declaró la progenitora del intérprete de ‘Qué Pasa’.