Karol G deja la patá con sensual video desde un jacuzzi

No cabe duda que Karol G está pasando por uno de los mejores momentos de su carrera, pues no solo su disco ‘Mañana Será Bonito’ es uno de los más exitosos, sino que también acaba de anunciar su nueva gira, la que dejó la grande entre sus fanáticos.

Junto con esto, la cantante está en todo momento activa en sus redes sociales, especialmente en Instagram, donde supera los 62.5 millones de seguidores, a los que encanta con adelantos de sus nuevos proyectos, además de sensuales registros que la llenan de piropos.

Así es como ocurrió unos días atrás, luego de que Karol G sacara suspiros con un osado video en el que aparece con un ajustado traje de baño rojo, luciendo su curvilínea figura, ni más ni menos que desde un jacuzzi.

Para acompañar el registro que publicó en sus historias de la red social de la camarita, la Bichota simplemente dijo a la cámara: «Que tomen mucha agüita y que vayan a escuchar el álbum porque es una chimba», haciendo referencia a su nuevo disco de estudio.

La cuenta de Instagram @famososhastalaz, compartió el video en su feed, donde de inmediato recibieron cientos de me gusta y comentarios por parte de sus seguidores. «Mi bichita»; «Hermosa la bichota»; «Color verde del ferxxo»; «que bella eres carolina»; «Mami que bella te ves» y «un bezo bebé».

Karol G y su crítica a GQ

Se debe mencionar que tras el lanzamiento de la publicación, Karol G compartió un posteo en Instagram, donde crítica el exceso de edición en la foto que usaron para la portada.

«Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural» comenzó señalando la colombiana.

Siguiendo por esta línea, agregó que «Agradezco la revista oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios».