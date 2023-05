Este es el impactante antes y después de Ignacia Michelson

Por estos días, Ignacia Michelson es una de las figuras más importantes del espectáculo nacional, no solo por su popularidad en redes sociales, pues solo en Instagram ya supera lo 2.3 millones de seguidores, sino que también gracias a su comentada relación con Marcianeke, la que se especula habría llegado a su fin.

La chiquilla se destaca actualmente por su voluptuosa y escultural figura, la que luce en la red social de la camarita, además de su perfil en Unlok, donde comparte registros más subidos de tono para los usuarios que pagan el monto mensual.

Pero su físico era muy diferente cuando apareció por primera vez en televisión. Hay que recordar que el debut de Ignacia Michelson en las pantallas fue en 2019, cuando se unió al reality ‘Resistiré’, donde a pesar de no durar por mucho tiempo, se convirtió en una de las participantes más populares, tanto así que después la invitaron al reality mexicano Acapulco Shore.

Aquí te dejamos cómo lucía en su paso por Resistiré:

Es tras su llegada a la televisión, que la chiquilla decidió hacerse una serie de arreglines, sobre los cuales ha sido más que honesta. Es más, hace un tiempo conversó con Las Últimas Noticias, donde habló de todo lo que se ha hecho.

Las operaciones de Ignacia Michelson y cómo luce ahora

Para comenzar, reveló que se puso ácido hialurónico (lo repite cada cierto tiempo) para dar volumen a sus labios y un perfil, junto aclarar que la nariz es suya y solo usa pestañas postizas.

En esa misma línea, Ignacia Michelson también se refirió a la bichectomía que se hizo hace cinco años, de la que no está muy conforme. «Me arrepiento un montón de haberlo hecho porque sin las bolas de Bichat se te cae la cara. No es reversible, así que no lo recomiendo».

Para cerrar sus palabras en cuanto a sus pasos por el quirófano, reveló que a los 16 años se puso por primera vez silicona (180cc), porque «tenía muy poca pechuga». Pero tiempo más tarde decidió ir por más y se retiró aquellos implantes, y los reemplazó por unos de 435 cc.

Asimismo, la Nacha contó que se ha hecho tres liposucciones. «La primera no me gustó como quedó y después fui afinando las curvas», explicó Michelson sobre sus diversos pasos por el quirófano.

Por esto que para cerrar, te dejamos algunas fotitos de la actualidad de Ignacia Michelson