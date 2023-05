«Le dio gimnasio gratis»: Adriana Barrientos asegura que Gissella Gallardo sale con su recordado ex

Gissella Gallardo no ha pasado por los mejores momentos en los últimos meses, pues tras la polémica separación que vivió con Mauricio Pinilla, a principios de año se enfrentó a la muerte de su papá, quien sufría un agresivo cáncer. Situación que sin duda la dejó más que afectada.

Pero al parecer la periodista ya estaría dando vuelta la página a estos complejos ratos e incluso ya habría encontrado el amor nuevamente. Al menos así es como lo contó Adriana Barrientos, quien filtró que estaría saliendo con un recordado ex suyo, Josito Posada.

«Nuevamente está saliendo con mi expololo, el de la cartera. Desde el año 2008 que ella andaba encima de mi ex», afirmó la Leona en Zona Latina, junto con mencionar que incluso la tenía más que consentida con todo tipo de regalos.

Siguiendo por esta línea, Adriana Barrientos afirmó que «hay fotos de nuevo, la acaba de incluir en el gimnasio, le dio gimnasio gratis, están entrenando juntos, están saliendo juntos ellos dos. Ella se anda paseando por todos lados con mi ex».

¿Hay algo entre Gissella Gallardo y el ex de Adriana Barrientos?

Es a raíz de las declaraciones de la modelo, que su compañera de panel, Daniela Aránguiz, se comunicó con Gissella Gallardo, para preguntarle si era efectivo que estaba saliendo con Josito Posada o si solo eran amigos.

«Me dice que no tiene nada que ver, que respeten a su familia, que dejen de inventarle romances. Sí va al gimnasio, y también lo conoce y es amiga de Sofi, la polola de José», comentó la chiquilla sobre lo que le comentó la influencer.

Pese a esto, Adriana Barrientos no se la creyó mucho y no dudó en responder: «Vas a ver cómo era amiga mía también cuando le iba a comprar las carteras al otro. Espérate que le responda yo no más».