«Hay ciertas cosas que no pueden ser ayudadas»: Ignacia Michelson lanza crudo mensaje por rumores de quiebre con Marcianeke

Desde el fin de semana que están circulando fuertes rumores sobre el quiebre entre Ignacia Michelson y Marcianeke, esto luego de que la parejita dejara de seguirse en Instagram, mientras que el artista urbano borrara todas las fotos que tienen juntos.

Por su parte, la ex chica reality no dudó en subir una serie de publicaciones en las que se manda unos duros palos que muchos creen pueden estar dirigidos al joven de 21 años.

Obviamente que esta situación dejó la escoba entre sus fanáticos. Con muchos preguntando si acaso era verdad el quiebre entre la pareja, o incluso para criticarla por dejar a Marcianeke en un complejo momento personal para su amigo.

Es por esto que, durante la tarde del lunes, Ignacia Michelson compartió unas historias dejando clarito que está aburrida de que la gente asuma cosas sobre lo que ocurrió. «Se me olvidan que ustedes son Dios para venir a opinar de algo que no saben. Somos humanos todos cada uno sabe como tratar de sanar su dolor de la manera que le parezca conveniente. Dejen de meterse en algo que no tienen idea».

El brutal mensaje de Ignacia Michelson

Es en este contexto que en horas de la noche, Ignacia Michelson compartió una nueva publicación de la misma sesión de fotos que ha estado subiendo, donde escribió un fuerte mensaje, que se interpretó sobre los posibles motivos del término de su relación.

«Quien intenta ayudar a un brote a salir de la semilla, la destruye. Quien intenta despertar la consciencia en alguien que no se encuentra listo, lo confunde. Hay ciertas cosas que no pueden ser ayudadas y deben ocurrir de adentro, hacia fuera», dejó la también DJ.

En cosa de minutos, consiguió más de 24 mil me gusta y decenas de mensajes de sus fanáticos, con muchos asegurándole que no es la mamá de Marcianeke para estar siempre con él, mientras que otro aún tienen la esperanza de que puedan volver.

«Bien nacha tu no eres la mamá, ni el centro de rehabilitación de nadie»; «Hasta yo siento que termine con el marcianeke»; «Tanta indirecta y weas. Nacha eres lo máximo, no necesitas decir nada»; «Arriba ese ánimo guapísima» y «Una mami muchos buscan» le escribieron.