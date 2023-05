De vuelta en Chile: Así fue el cariñoso reencuentro familiar de Fernando Solabarrieta

Por casi cinco meses, Fernando Solabarrieta se mantuvo completamente alejado de las redes sociales, lo que tenía más que preocupados a sus seguidores, con muchos preguntándose por el paradero del periodista y comenzando una serie de especulaciones.

Es en este contexto que el primero en hablar de esta situación fue Mauricio Israel, quien en Sígueme y te Sigo, aseguró que su colega estaba recibiendo tratamiento por su adicción al alcohol.

«Se especula que Fernando estaría recibiendo tratamiento en este minuto, en qué circunstancias, dónde, cómo, cuándo y con quién, no lo sé», es parte de lo que señaló en el programa de farándula de TV+.

Tras esta información, es que el portal Infama, dio a conocer más información sobre el estado en el que se encontraba Solabarrieta en ese momento. «La verdad es que Fernando estaría internado en México, siguiendo un estricto tratamiento para combatir sus adicciones».

«Según nos cuenta una fuente, habría sido su hermano quien lo habría acompañado hasta tierras mexicanas para internarlo en un centro especializado», agregaron sobre el comentarista deportivo.

El reencuentro familiar de Fernando Solabarrieta

Pero el sábado pasado, Fernando Solabarrieta hizo su regreso a las redes sociales, posando en unas románticas postales junto a Ivette Vergara. Y desde ese momento se ha dedicado a compartir todo tipo de registros de su regreso a Chile.

Es en este contexto que en las últimas horas compartió unos videos en sus historias, en los que se le puede ver disfrutando de un almuerzo familiar en compañía de sus padres, Ivette Vergara y dos de sus hijos.

La única que no estaba presente era su retoña, pero el comunicador no tardó en contar el por qué no estaba con ellos. «Rico almuerzo en familia, con papá y mamá. El miércoles llega la Maite, estamos todos esperándola».

Hay que recordar que la joven actualmente está viviendo en Estados Unidos, mientras estudia en la Universidad de New Orleans y representa a su equipo de volleyball.