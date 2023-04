Michelle Carvalho llega a Only Fans: Este será el particular contenido a la venta

No cabe duda que Michelle Carvalho es una de las famosillas más populares en redes sociales, donde ya supera los 1.3 millones de seguidores de Instagram, a los que encanta con registros de su día a día, además de sensuales fotos.

Es en este contexto que recientemente la brasileña dejó la grande entre sus fanáticos, luego de que anunciara su llegada ni más ni menos que a Only Fans, plataforma conocida por la venta de contenido para adultos.

De acuerdo a lo consignado por Publimetro, Michelle Carvalho subió a sus historias una foto de su rostro junto al mensaje «Por fin», acompañado del link para ingresar a su perfil.

Pero la cosa no se queda ahí, ya que unos días atrás, la chiquilla dio a conocer el particular nicho al que apuntará dentro de la plataforma. «Chicos, estamos acá decidiendo el futuro de mi OnlyFans, que quiero vender contenidos de pies» escribió.

Información que queda más que claro al ingresar a su perfil en Only Fans, donde todavía no ha publicado nada, pero como mensaje tiene escrito «Bienvenidos (a)», más el emoji de un pie.

Junto con esto, en la página se puede ver el monto total que va a cobrar para acceder a su contenido, siendo un total de 19.99 dólares mensuales (cerca de 16 mil pesos chilenos), o una oferta de tres meses por 56.97 dólares (46 mil pesos chilenos).

Michelle Carvalho y su paso por Mundos Opuestos

Hace un tiempo, Michelle Carvalho participó en un podcast, donde por primera vez, dio a conocer la verdad de lo que ocurrió con su polémica participación en ‘Mundos Opuestos’, donde con solo 18 años entró a decirle a Joche Bibbó que lo había engañado.

«Fue en base a amenazas que si no fuera yo, iba a ir otra gente -los amigos de él- y me iban a dejar peor de lo que yo ya estaba. Al final si yo fuera me iban a dejar un súper bono y ahí yo dije ‘si me van a dejar mal de cualquier forma y si voy pagando, ok voy yo’» confesó.