«Me censuraron el poto»: Chiquilla del viral en Cesfam de Talcahuano rompe el silencio

No cabe duda que la noticia de este jueves 27 de abril, es el video desde el Cesfam Leocan Portus de Talcahuano, donde en medio de una celebración, apareció una chiquilla bailando ni más ni menos que twerk.

Como era de esperar, esta situación dejó la grande, convirtiéndose en lo más comentado en redes sociales, mientras que el alcalde de la comuna confirmó que comenzarán con un sumario para encontrar a los responsables.

Es en este contexto que, la protagonista del video, Johanna Cares, salió a responder a través de su cuenta de Instagram. La mujer, que es instructora de twerk sensual, quien se refirió a la serie de críticas que han surgido durante las últimas horas.

La protagonista del viral en Cesfam contó la firme

«Por si se lo perdieron, besito en el potito a todos jijiji», señaló la chiquilla en sus historias de la red social de la camarita, en la que dejó el video original de su presentación en el centro asistencial.

«Gracias gente, a todos los que me están enviando la noticia que salí bailando. Si, soy yo, lo reconozco», lanzó en primera instancia Johanna Cares, confirmando que el video estaba en su cuenta y que lo había pasado muy bien en esa ocasión.

«Pucha, lo más lamentable es que en todas las noticias me censuraron el poto, que fome. Si es el protagonista de todo esto», señaló la bailarina, quien también agregó: «la verdad es que no me preocupa porque yo sé que la gente, con un poco de piel que se vea, le ven el morbo ‘al toque'», continuó diciendo la joven instructora de twerk quien aseguró que iba a seguir realizando su arte.

Más tarde, Johanna Cares subió otra respuesta, en la que se vio sorprendida por las reacción de las redes sociales a su presentación.

La reflexión de la chiquilla

«Oye, no pensé que un simple baile iba causar tanta polémica, la cagó, la gente está muy cartucha. Hueón, yo estoy segura que en el mundo, en Chile, soy la única que tiene poto, nadie más tiene culo», complementó entre risas e ironía.

Y la cosa no se queda ahí, ya que también aseguró que todo se ha sacado de contexto, puesto que el show realizado en el Cesfam Leocan Portus fue durante la tarde y solamente con la presencia de los funcionarios.

«No sé, le ponen cualquier color. Bueno, ojalá me llegue más gente a mis clases nomás, si eso es lo que me interesa, lo demás me lo paso por el culo que vio todo el mundo», cerró.