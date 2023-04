Marcianeke sobre Ignacia Michelson: «Agradecido de que se haya cruzado en mi peor momento»

Como te hemos contado, Marcianeke e Ignacia Michelson están pasando por uno de los mejores momentos de su relación. Pues luego de confirmar que están pololeando se han dedicado a compartir todos los detalles de su romance.

Junto con esto, los tortolitos se han convertido en una de las parejas más queridas por el público gracias a lo natural que se muestran en redes sociales, disfrutando de su día a día y dedicándose tiernas palabras.

Es en este contexto que recientemente, Marcianeke conversó con Urban Club CL, donde habló de su romance, además del gran apoyo que ha significado para él en su proceso de dejar las drogas.

«Agradecido de que se haya cruzado en mi peor momento y nada, todo está saliendo bien así que vamos ayudándonos mutuamente. Así que todo bien. Yo con ella ha sido un pilar fundamental últimamente, me ha apañado caleta y yo también la apaño, y fifty fifty todo bacán», señaló.

Ignacia Michelson y su diferencia de edad con Marcianeke

Hace un tiempo, Ignacia Michelson se refirió a la diferencia de edad que tiene con Marcianeke, la cual en un principio significó un tema para ella. «Él hace que yo este aquí arriba. Y yo le quiero agradecer a él un montón por eso» comenzó relatando en un live de Instagram.

Siguiendo por esta línea, la ex chica reality agregó: «Yo tengo 28, él tiene 21, siete años de diferencia es harto para mí fue un tema. Pero al final mi misma mamá me dijo ‘Wey tienes que estar con la persona que te hace feliz’. Y él me hace feliz».

Por otro lado, en conversación con sus seguidores, Ignacia Michelson admitió que «también quiero decir que él me hace feliz, es una gran persona con un gran corazón y también me ayuda él a mí».