Ignacia Michelson se confiesa por pololeo con Marcianeke: «Él me hace feliz»

Desde que Marcianeke e Ignacia Michelson confirmaron su relación, quedó la grande en el mundo del espectáculo, con sus fanáticos más que atentos a todos del detalles de este inesperado romance.

Y al poco tiempo, los tortolitos se convirtieron en una de las parejas más queridas por los usuarios de redes sociales, gracias al amor que se demuestran a diario en Instagram. Además de que muchos destacaron que la ex chica reality ha sido una gran influencia para el artista, ayudándolo en su rehabilitación.

Es en este contexto que en las últimas horas, Ignacia Michelson abrió su caja de comentarios para que sus más de dos millones de seguidores en Instagram, le preguntaran sobre todo tipo de temas, siendo Marcianeke uno de los temas principales.

Ignacia Michelson y su relación con Marcianeke

Resulta que una usuaria más que consultarle le escribió sobre lo mucho que le gusta su pololeo con el intérprete de ¿Qué Pasa?. «No es una pregunta solo decir que eres una gran mujer apoyando a tu Mati. Me encantan como se ven».

Frente a lo cual, Ignacia Michelson no dudó en asegurarle que Marcianeke también la hace muy feliz a ella. «También quiero decir que él me hace feliz, es una gran persona con un gran corazón y también me ayuda él a mí».

Mientras que otra persona, también la felicitó por la ayuda que le ha dado desde que comenzaron a salir. «No es una pregunta, pero eres un ser bueno que le hace bien a sus pares, se nota con Marcianeke.. Se ve feliz».

«Mucha gente que me conoce en verdad me dice eso. Yo soy luz pero también puedo ser oscuridad depende de cómo eres conmigo, te puedo llevar al cielo pero también….», agregó Ignacia Michelson sobre estos días que la tienen más que feliz.