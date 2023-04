La inesperada confesión de Daniela Aránguiz sobre el amor: «No soy celosa, soy tóxica»

No cabe duda que en el último tiempo, Daniela Aránguiz se ha visto en el centro de la noticia, esto luego de su polémica separación de Jorge Valdivia, la que terminó con la expareja amenazándose mutuamente con acciones legales.

Pero desde ese momento que la chiquilla ha intentado dejar atrás los malos momentos, incluso se dio una nueva oportunidad en el amor, luego de empezar a salir ni más ni menos que con Luis Mateucci, dejando la grande entre sus seguidores.

Junto con esto, Daniela Aránguiz ha aprovechado de hacer distintas confesiones sobre su vida amorosa, sorprendiendo a más de uno. Así es como ocurrió en las últimas horas, luego de que se lanzara con unos particulares dichos.

Daniela Aránguiz y su relación con el amor

Resulta que todo comenzó en medio de Zona de Estrellas, donde los panelistas comenzaron a jugar, diciendo cuán tóxicos eran con sus parejas. Es en este contexto que la ex chica Mekano no se guardó nada para asegurar que «no soy celosa, soy tóxica».

Siguiendo por esta línea, Daniela Aránguiz contó que «a mí me gusta el grupismo. Me gusta que mis amigos sean amigos de mi pareja y me encanta yo ser amiga de los amigos de mi pareja, pero a mis amigas siempre les digo: ‘Él no es tu amigo, tu amiga soy yo’».

Obviamente que esta frase relacionada con los celos desató las carcajadas de sus compañeros de panel, los que incluso le mencionaron que podría patentar esa frase y vender poleras.

Hay que recordar que hasta el momento la influencer está soltera, más no sola, pues como te contamos, lleva un buen tiempo saliendo con el argentino, es más, llegaron juntitos al primer concierto de Romeo Santos en Chile.

Previo a esta salida pública, Daniela Aránguiz había mencionado que «nosotros nos estábamos conociendo, nunca le pusimos nombres a nada. Salimos, tuvimos algo, lo pasé bien. Y te voy a decir una cosa. Por todos los escándalos de celos de Jorge, y yo me sentía como que lo estaba engañando a él».