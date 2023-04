«La bichita convirtiéndose en bichota»: Karol G enamora con fotitos de su adolescencia

No cabe duda que Karol G es una de las cantantes latinas más populares del último tiempo, llegando incluso a presentarse en Saturday Night Live (SNL), uno de los programas más exitosos de Estados Unidos, donde la rompió.

Y este éxito se traslada directamente a Instagram, donde ya supera los 61 millones de seguidores, que están más que atentos a todo lo que publica. Así es como ocurrió en las últimas horas, luego de sorprender con unas fotitos nunca antes vistas.

Resulta que Karol G subió unos registros de su adolescencia y su época en el colegio, junto a mensaje: «Alguien encontró mi Facebook de cuando estaba en el colegio que no yo me acordaba que existía y empezó a compartir las fotos jaja QuE ChImBaAAa (Así escribía en el Facebook 😂) El verdadero TBT».

Como era de esperar, en cosa de horas recibió más de 2.5 millones de me gusta y cientos de mensajes de sus seguidores, encantados con la imagen de la Bichota previo a la fama y asegurando que de todas formas sigue igual.

«Bajándote la de Ron como toda una reina»; «Siempre bella»; «Única mami»; «la última foto lo es todo»; «Lo más chimba es que más allá del color de pelo y quizás el semblante que cambio un poco OBVIO por los años, SIGUES IGUAL»; «La mas linda mundial por los siglos de los siglos»; «La bichita convirtiéndose en bichota»; «Momentos que mantienen humilde a Karol G»; «Los sueños se cumplen» y «Pero si has sido bellaaaa siempre» le dejaron.

Karol G y su crítica a GQ

Se debe mencionar que tras el lanzamiento de la publicación, Karol G compartió un posteo en Instagram, donde crítica el exceso de edición en la foto que usaron para la portada.

«Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural» comenzó señalando la colombiana.

Siguiendo por esta línea, agregó que «Agradezco la revista oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios».