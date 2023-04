Aseguran que Mauricio Isla «está enfurecido» por relación de Pinilla y Gala Caldirola

Sin duda que la noticia farandulera de los últimos días es la confirmación de la relación entre Mauricio Pinilla y Gala Caldirola. Pues tras meses negando el romance, los tortolitos publicaron una romántica postal en la que se dan un apasionado beso.

Es en este contexto que en el programa online ‘Qué te lo digo’ se refirieron a la reacción que habría tenido Mauricio Isla, exesposo de la española, al enterarse del pololeo. Y al parecer esta no habría sido de las mejores, pues tenía una cercana relación con su colega.

Resulta que en el espacio de Instagram, comenzaron señalando que se habrían formado dos bandos de apoyo entre sus compañeros. «En la selección de fútbol están todos con Mauricio Isla, porque sienten que Pinilla rompió códigos» aseguró Luis Sandoval.

A raíz de esto, es que Sergio Rojas salió a comentar que el Huaso estaría indignado por el anuncio de Mauricio Pinilla y la ex chica reality. «Me decían que está enfurecido, porque encuentra que Gala se desbandó, como que anda tirando el calzón por cualquier lado».

Siguiendo por esta línea, Recordó que Gala Caldirola y el comentarista deportivo ya habían negado en varias ocasiones los rumores de relación, generando gran molestia en Mauricio Isla. «Él considera que lo que hicieron fue una burla, porque primero lo desmintieron todo».

De acuerdo al ex panelista de Me Late, este anuncio se habría tratado de una «mariconada», por lo que el Huaso no estaría para nada feliz con la gran exposición que ha tenido en los últimos días. «Principalmente, porque son padres, y esto va a quedar en los ‘anaqueles’ de la farándula. Así que está furioso, furioso».

Gala Caldirola y su relación con Mauricio Pinilla

Se debe mencionar que luego de que Mauricio Pinilla hiciera el anuncio con bombos y platillos a través de Instagram, la propia Gala Caldirola compartió una historia con un especial mensaje sobre lo que ha sido encontrar el amor nuevamente.

«Todo tiene su momento y que nadie te haga creer que no tienes derecho a empezar de nuevo» señaló.