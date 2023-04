«Solo tú y yo sabemos»: Gala Caldirola sorprende con romántica foto junto a Mauricio Pinilla

La noticia farandulera de los últimos días es sin duda el romance entre Gala Caldirola y Mauricio Pinilla. Pues tras meses de rumores y negaciones, es que la pareja confirmó su romance a través de Instagram con un apasionado beso.

«El amor es libre y libremente te elijo! ❤️ @galadrielcaldirola a volar 🕊️», escribió el comunicador para acompañar el registro donde aparece en compañía de la española, luciendo formales tenidas.

A raíz de esto, es que la propia Gala Caldirola compartió en sus historias una nueva postal junto a Mauricio Pinilla, junto a la que agregó una especial reflexión de su vida amorosa. «Todo tiene su momento y que nadie te haga creer que no tienes derecho a empezar de nuevo».

Y ya pasados unos cuantos días del anuncio que dejó la grande entre el público, desatando todo tipo de comentarios, es que la ex chica reality volvió a compartir una romántica fotito, en la que los tortolitos aparecen sonrientes y abrazados frente a la cámara.

Para acompañar la postal, Gala Caldirola simplemente escribió: «Solo tú y yo sabemos», junto a un corazón blanco.

Gissella Gallardo responde a comentario por relación de Mauricio Pinilla

Hay que mencionar que recientemente Gissella Gallardo salió a responder a un pesado comentario que le dejó un usuario, luego de que se conociera el romance de Mauricio Pinilla con la chiquilla.

«Suelta todo y será más fácil. Él ya dijo caso cerrado» le escribió la persona en una publicación donde aparece con dos de sus retoños.

Frente a lo cual, la periodista no dudó en contestar con todo: «Preciosa cuenta falsa… para mí se cerró antes que para él. Así que no me escriba tonteras y después ande en otros lados escribiendo mal de mí, de la cara».

«Y yo no manipulo a mis hijos, son grandes y se dan cuenta de todo y de todos» cerró su mensaje.