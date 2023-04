Adriana Barrientos preocupa con mensaje tras estar internada: «No le importo a nadie»

En los últimos días, Adriana Barrientos ha dejado más que preocupados a sus seguidores, luego de compartir una serie de historias en las que se le puede ver desde la clínica, hasta donde llegó tras sufrir tos, fiebre y dolor en el pecho.

De momento no se conoce bien la enfermedad que aqueja a la Leona, pues durante la tarde de este lunes debió volver al centro médico, pues seguía presentando los mismos síntomas, instancia en la que pudieron descartar un contagio de Covid-19.

Es en este contexto que, Adriana Barrientos conversó con Las Últimas Noticias (LUN), donde reveló que «Me sentía muy mal, me dejaron con medicamentos y en la madrugada me devolví a mi casa».

Junto con esto, sorprendió al confesarse sobre cómo se ha sentido más sola que nunca tras enfermarse. «Quiero que me dejen internada acá porque yo no puedo manejar esto. Yo vivo sola, no tengo quién me compre los medicamentos que me faltan. Intenté comprar medicamentos a través de las apps y no pude. No tengo quién me atienda».

Adriana Barrientos se confiesa sobre su soledad

Siguiendo por esta línea, Adriana Barrientos señaló que no la está pasando para nada bien con su soltería, pues desde 2018 que no tiene una pareja estable. «Extraño tener pololo en estos momentos, siempre, todos los días, me siento sola».

«No es lo mismo tener amigos o amigas con tener pareja. No me siento nada de acompañada, qué quieres que te diga. Hoy necesitaba un remedio que era para calmar un poco la tos que me recomendaron anoche a la 1 de la mañana, lo necesitaba urgente para estar más estable y no tan mareada… y no lo conseguí porque no tenía a nadie cerca» agregó la modelo.

«Todo el círculo que me conoce me ha mandado mensajes de cariño, lo que estoy diciendo es que no tengo una pareja y me siento en una soledad espantosa. No se pueden comparar a los compañeros de pega, a tus colegas, con una pareja» continuó en el medio antes nombrado.

Para cerrar, Adriana Barrientos publicó una historia en Instagram sobre su signo, junto a la que escribió: «Si ahora que estoy enferma me doy cuenta de lo importante que sería tener una pareja, hoy no le importo a nadie. Por suerte hay unos pocos amigos y mi perrita. La vida está hecha para estar de a dos!!».