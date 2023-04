Lisandra Silva cuenta la firme tras supuesto quiebre con Raúl Peralta: «A nadie le interesa que yo desmienta»

Hace un par de meses que comenzaron a correr fuertes rumores de que Lisandra Silva y Raúl Peralta habían terminado su relación, esto luego de que dejaran de compartir contenido juntos en redes sociales, además de llegar por separado a la gala del Festival de Viña.

Es en este contexto que en su momento, Cecilia Gutiérrez se atrevió a confirmar el quiebre, asegurando que «sus preocupaciones y sus cosas, como que los fueron separando digamos. Claro, se acabó el amor como dicen. Sí, yo creo que tiene ver cuando hay problemas, las relaciones se van desgastando».

Por lo mismo que en su reciente aparición en el podcast del influencer KeverStar, Lisandra Silva se confesó sobre todo tipo de temas, pasando por su polémica participación en Aquí se Baila y como se podía quedar atrás, los rumores de su quiebre con el bailarín nacional.

Frente a esto, la cubana aseguró estar chata de tener que negar la separación. «La verdad es que me cansé, me cansé de desmentir en redes sociales. A nadie le interesa que yo desmienta, la gente prefiere a un periodista de pacotilla salga diciendo ‘ohh tengo una copucha'».

«Raúl y yo estamos juntos, vivimos juntos. Si hemos tenido problemas como en todas las parejas. Hay momento que estamos medio que peleados, y no nos da deseo de subir fotos juntos, son cosas de pareja», agregó Lisandra Silva.

Lisandra Silva y su salida de Aquí se Baila

Por otro lado, la empresaria se refirió a su comentada salida de Aquí se Baila, refiriéndose a las especulaciones de que habría hecho un escándalo luego de su eliminación.

«Han dicho tantas cosas en internet, yo te juro a mi me llegan de amigas o conocidas, y me preguntan si es verdad. Y yo tengo que ir dando explicaciones por interno a mis amigas, como la verdaderamente sucedieron las cosas. Realmente se inventan muchas cosas en las redes, y yo no tengo ni el tiempo, ni la energía para estar desmintiendo las cosas que pasan con mi persona en distintas circunstancia» afirmó.

Junto con esto, Lisandra Silva aclaró que «entro al programa, a cierto punto salgo eliminada. El día que me eliminan llevaba tres días con una lesión en el dedo (…) no podía hacer nada con el dedo y tenía un dolor atroz».