Daniela Aránguiz y Raúl Peralta podrían unir sus caminos en este lugar

Daniela Aránguiz no ha parado de dar de qué hablar por estos días. Así es como ocurrió en Zona de Estrellas, cuando la ex Mekano le lanzó una directa propuesta a Raúl Peralta en medio de los rumores que apuntaban al quiebre entre el hombre y Lisandra Silva.

Bajo este contexto, la panelista de Zona Latina habló sobre la posible ruptura entre la pareja ya mencionada, para así poner sobre la mesa una particular oferta sin ningún tipo de tapujo.

«Si no tiene casa Raúl, yo tengo una pieza de visita, cuando quiera», expresó Daniela Aránguiz.

Aunque en ese momento, sus compañeros de panel de inmediato le dijeron que no se adelantara. «No te metas en eso tú, porque ellos todavía no han dicho que han terminado», le dijo Hugo Valencia. Por lo que la ex chica Mekano señaló: «No he dicho nada».

¿Qué sucede entre Daniela Aránguiz y Raúl Peralta?

Luego de esta picarona invitación de la ex pareja de Jorge Valdivia, los usuarios no se demoraron nada en tomar el papel de detective y seguir las pistas de los dos a través de las redes sociales, donde pudieron averiguar algo que podría unir los caminos de las mencionadas figuras.

Dicho esto, hace poco se pudo apreciar que Daniela Aránguiz asistió al gimnasio. Lo cual puede resultar irrelevante, pero el gran descubrimiento es que es el mismo lugar al que va Raúl Peralta a ejercitarse.

Y así queda en evidencia en los registros compartidos por la cuenta de Instagram Infama.cl, donde aparece una foto de la influencer y otra del bailarín en el mismo recinto.

En este sentido, un internauta comentó en el portal: «Peralta y la caraecuica en el mismo gym».

Hay que recordar que hace un tiempo, Daniela Aránguiz confesó que tuvo bastante cercanía con el bailarín. «Es verdad que yo cuando tenía 17 años, cuando estaba en Mekano, tuve como onda onda, ni siquiera fue un pololeo, con Raúl, que ahora es de los Power Peralta». ¿Será coincidencia? juzguen ustedes.