«La verdad es una sola»: Ex de Iván Cabrera reflexiona sobre la violencia que vivió en su relación

Hace ya varias semanas atrás Iván Cabrera fue detenido por violencia intrafamiliar, esto tras ser acusado por su ex pareja, Antonella Muñoz. Si bien el bailarín quedó absuelto de los cargos, ella se mantuvo firme respecto a su versión de los hechos, así lo confirmó en su última publicación.

Para inicios de este año ambos confirmaron su regreso como pareja. Sin embargo, esta reconciliación no duró mucho, ya que ocurrió la detención del ex chico Yingo.

Posterior a eso Cabrera no se quedó callado. Haciendo uso de sus redes sociales, entregó su versión de los hechos: «Volvimos. Pero cuando ocurren situaciones que tú vuelves a cometer excesos, en donde no estás con tus cinco sentidos, obviamente todas las cosas se exacerban. Y quedan grandes episodios negativos».

Esta situación habría marcado el final definitivo, de modo que Antonella no hizo ninguna declaración concreta al respecto hasta ahora.

La fuerte reflexión de Antonella

El pasado viernes la trabajadora social, decidió entregar unas fuertes palabras a sus seguidores. Aquí hizo un profundo análisis de lo que fue su relación y cómo ha tenido que ir enfrentado los problemas.

«Hola chiques espero que estén bien, subo este post para contarles un poco como concluyó toda esta tragedia que me ocurrió, y que le ocurre a diario a muchas mujeres», partió señalando.

«Como todos saben tuve una relación no sana de 5 años, mucho se ha especulado de como pasaron las cosas pero la verdad es una sola y es la mía», explicó Muñoz.

Posteriormente confesó que intentó poner distancia con Iván Cabrera. «Intente alejarme muchas veces de él, sin embargo yo pensaba que era a quien amaba, a quien le entregué todo mi amor y confianza», aseguró.

«Quise alejarme muchas veces para poder salvarme tanto física como psicologicamente y no ser conocida como el femicidio número 40″, agregó.

La trabajadora social continúo señalando que tras esta experiencia decidió acudir a ayuda profesional. «Estoy en un proceso de sanación que requiere mucha constancia, amor, perseverancia y contención«, cometó.

«En este lugar además de mi historia conocí la realidad de muchas otras mujeres que viven abusos y maltratos. Me sumo ya que yo viví en carne propia abusos físicos, psicológicos que me hicieron caer en un mundo oscuro que claramente no era el mío, esta es una realidad que se esconde dentro de los mundos de cada mujer«, señaló.

«Debo recalcar que esto aún no termina, se que será un proceso largo donde deberé reconstruirme como mujer«, finalizó su fuerte mensaje.

Si eres víctima de violencia familiar o conocer a alguien que pase por lo mismo, puedes llamar al número 149.