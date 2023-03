«La media perso»: Mauricio Israel es hecho bolsa tras comentarios sobre físico de Shakira

Tras largos meses sin hablar, Shakira rompió el silencio y se refirió por primera vez a su mediática separación del ex futbolista Gerard Piqué. Y lo hizo en conversando en el espacio de Televisa «En Punto», donde no se guardó nada y aprovechó de lanzar unos cuantos palos y reflexiones con respecto a la ruptura con el ex futbolista.

«Tuve ese sueño de tener una familia en la que los hijos contaran con un padre y una madre bajo el mismo techo. No todos los sueños en la vida se cumplen, pero la vida encuentra una forma de compensarte de alguna manera y creo que conmigo lo ha hecho con creces con estos dos niños», fue parte de lo que dijo en la entrevista con Enrique Acevedo.

Luego de todo el revuelo que ha causado esta exclusiva, la situación sigue dando de qué hablar. Pues uno de los que se refirió a la instancia fue Mauricio Israel.

En este sentido, el comunicador se encargó de analizar los dichos en medio del programa Sígueme y te sigo, donde no dejó pasar la oportunidad de hablar de su apariencia. «Ella habla de que ella es dependiente emocionalmente de los hombres y que siempre lo ha sido (…) recordemos que ella también tuvo una relación muy tortuosa con su pareja anterior que terminó bastante mal y ahora esto también termina mal», expresó.

Mauricio Israel y su crítica a Shakira

Acto seguido, indicó: «A ella le falta hacer un mea culpa, porque cuando una relación fracasa, fracasan los dos, no fracasa uno solo. Yo creo que ella no contó toda la verdad, ella hizo una declaración más pausada, porque recibió muchas críticas y porque se transformó en el himno de las cornudas».

Pero esto no fue todo, ya que Mauricio Israel señaló sin ningún tipo de filtro que: «Yo la vi mal a ella, la encontré demacrada, gorda». A lo que inmediatamente el también locutor de Radio Corazón, Francisco Kaminski, le pidió que parara. «No me moleste con los cuerpos».

«Yo digo que ella no está con el mismo peso de antes, la encontré con una mirada muy triste, por lo tanto yo no sé si esa serenidad es tal«, añadió el panelista de TV+.

Ante esto, las reacciones repudiando los dichos no se hicieron esperar.

La lluvia de comentarios

Que barza Mauricio Israel diciendo que la Shakira estaba gorda, feo culiao — Wiley Mirus 🐈🐈‍⬛ (@LaPazi_) February 28, 2023

Mauricio Israel en los años 90 era de los personajes televisivos mas repugnantes de Chile Hoy también. pic.twitter.com/LIkVUIjX2N — Sebastian R. (@SebastianRochaZ) February 28, 2023

#Siguemeytesigo

Mauricio Israel dice que Shakira está gorda! Anda a laarte la r…!

Te queda horrible la tintura de pelo 5.4 y las cejas no se tiñen. Te ves como señora de los 60’s

Este indecente opina de todos y de todo teniendo tremendo tejado vidrio. — Maria Paz Ortega🌳📚☕ (@mariapaz_ortega) February 28, 2023