«De infarto»: Sabrina Sosa deja la patá posando en lencería de cuero

Sabrina Sosa tiene más de 793 mil seguidores en Instagram, a los que encanta con registros de su familia, su día a día y sus próximos proyectos personales. Además, de sensuales postales que los dejan a todos sin palabras por lo guapa que luce.

Junto con esto, la argentina tiene un perfil en Unlok, plataforma que funciona de manera muy similar a Only Fans, en la cual los usuarios que quieran acceder a su contenido más subido de tono tienen que pagar por una cifra mensual.

Es en este contexto que Sabrina Sosa dejó la grande entre sus fanáticos en los últimos días, luego de compartir una postal sacada directamente de este emprendimiento, con el fin de promocionarlo en la red social de la camarita.

«UNLOK.ME Igual me gusta ese color…☺️», escribió la comunicadora para acompañar una postal en la que sale luciendo una peluca castaña, cambiando radicalmente su cabello rubio, mientras viste un coqueto conjunto de lencería negro, con una mezcla de cuero y encaje.

Como era de esperar, al poco tiempo recibió más de 21 mil me gusta y decenas de comentarios de sus seguidores, los que no dudaron en asegurarle que cada día se ve más guapa y que no pueden con la sensualidad de sus publicaciones.

«Te ves hermosa como siempre»; «me arrepiento de mis pecados y me transformo a tu religión»; «Simplemente rica»; «Sabri eres divina»; «Maravillosa po»; «Exquisita mi muñeca»; «Que belleza de mujer»; «Te ves hermosa, pero lo tuyo es el rubio»; «Sabri, te pasaste, de infarto» y «Sabri tienes una aire a JLO en su etapa joven» le dejaron.

Sabrina Sosa y su besito con Romeo Santos

Hay que recordar que en los últimos días, Sabrina Sosa se vio en el centro de la noticia, luego de que en el primer concierto de Romeo Santos en Chile, el artista le diera un beso mientras cantaba su conocida canción ‘Un Beso’.

En conversación con Radio ADN, la modelo che señaló que «Es mi noche, es mi noche, estoy en llamas, a parte de que soy re fanática de Romeo Santos, voy a venir dos días y ya el primero, en esta primera noche que me pase esto. Tenía de hecho una entrada más para el costado. Por eso digo que era mi día, me dijeron ‘venite que te tenemos otro lugar más adelante’ y quedé adelante en el centro».