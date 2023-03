Esposa de Mauricio Flores comparte emotivo mensaje por grave estado de su hija: «Dale fuerza, Dios mío»

Mauricio Flores y su familia están pasando por uno de los momentos más complicados de sus vidas, pues desde el lunes su retoña, Danika, se encuentra internada y entubada en la clínica Alemana, luego de sufrir un accidente cerebrovascular, que la mantiene en estado grave.

El humorista es el que se encargó de dar a conocer esta lamentable situación, pues a través de redes sociales escribió: «Hoy recién me atrevo a escribir sobre el estado de salud de mi amada hija, quien el pasado lunes en la mañana sufrió un Accidente Cerebro Vascular que la ha mantenido en estado de riesgo del cual esperamos salga pronto de esta condición».

Ahora, es que la familia de Mauricio Flores han estado pidiendo por la recuperación de la joven de 25 años. Tal es el caso de su madre y esposa del comediante, Ximena Toledo, quien a través de Instagram compartió una oración, acompañada del emotivo mensaje: «Dale fuerza, Dios mío a nuestra hija».

Siguiendo por esta línea, la mujer compartió algunas historias en las que pidió a sus seguidores orar por la recuperación de su retoña. «Por favor, acompáñennos todos los días a las 21:00 horas en una cadena de oración para nuestra amada hija, Danika Flores. Muchas gracias».

Los mensajes de apoyo para la retoña de Mauricio Flores

Por otro lado, Valentina, hija de la pareja, también se refirió al estado de salud de su hermana, además de agradecer por todas las muestras de cariño que ha recibido junto a su familia en el último tiempo.

«Quiero agradecer a todas las personas que han escrito por mi hermana. Este es un momento sumamente difícil para toda mi familia, y estas energías son muy bien recibidas en este proceso tan lento y difícil. No he contestado nada, pero he leído todo y le he traspasado cada mensajito a la negra. Muchas gracias» escribió.