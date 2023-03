«Esculpida por los dioses»: Gala Caldirola deja la patá con sensual bikinazo

Más de 2.8 millones de seguidores tiene Gala Caldirola en Instagram, donde siempre está compartiendo todo tipo de registros de su día a día, emprendimientos e incluso los próximos proyectos en televisión en los que trabaja.

Junto con esto, la española aprovecha de subir sensuales postales en las que deja la grande y se llena de piropos. Así es como ocurrió en los últimos días, luego de que partiera de vacaciones hasta la Riviera Maya junto a su retoña Luz Elif.

Desde ahí es que Gala Caldirola sacó suspiros con una picarona fotito en las que posa con un pequeño bikini con estampado florido, mientras se luce de espalda, dejando a la vista su trabajada retaguardia.

Pese a que tiene desactivados los me gusta públicos, es de esperar que haya recibido miles de corazones por las decenas de mensajes que le dejaron en la cajita de comentarios en los que aseguran que está cada día más regia.

«Esculpida por los dioses»; «Nadie como tú de hermosa»; «Que rico»; «Divina»; «Que guapa»; «Estas echa de fiierro»; «Tan guapa»; «Exquisita»; «Linda»; «Guapa» y «Te Amo mi Barbie», es parte de lo que le escribieron a Gala Caldirola.

El San Valentín de Gala Caldirola

Hay que mencionar que hace unas semanas, en medio de la celebración del Día de los Enamorados, Gala Caldirola enamoró a sus seguidores con una tierna publicación en la que reveló con quién pasó esta fecha, junto con un bello mensaje.

«Yo creo tanto en el amor! Ese amor del bueno… ese amor que cuida, que protege, que comprende, que respeta, que está» comenzó escribiendo en el posteo donde se le puede ver acompañada de su retoña Luz Elif.

Junto con agregar que «Quizás esté 14 de febrero no tengo una pareja que me regale flores y me diga que soy su mujer especial… Algún día llegará alguien que me ame de la misma forma que yo se amar».