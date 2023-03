El esperado regreso de Rafael Araneda tras desafortunado accidente en bicicleta

El conocido animador volvió a las redes sociales luego de preocupar a sus seguidores al sufrir un inesperado accidente en bicicleta. Fue el pasado 21 de febrero que Marcela Vacarezza reveló que Rafael Araneda se encontraba en reposo.

Después de una semana de que su esposa anunciara que se encontraba incapacitado, el animador hizo una inesperada aparición en redes sociales. Aquí comentó a sus seguidores como se encuentra tras el accidente.

Recordemos que el martes de la semana anterior, les comentamos que Marcela Vacarezza habló con LUN, donde entregó detalles del accidente y la salud del padre de sus hijos.

«Rafael iba en bicicleta por la calle y un tipo se pasó un disco Pare saliendo de unos locales comerciales. Una señora que vio todo me dijo que (Araneda) voló», habría declarado la animadora.

Posteriormente aseguró que: «Ahora sólo (tiene que) hacer reposo y un escáner en la cabeza en unos días, cinco días más para controlar que no haya derrames que se pueden ir formando posteriormente producto de un trauma encéfalo craneano severo».

Tras esta declaración el animador no habría hecho ninguna aparición o declaración pública hasta ahora. Este miércoles finalmente se pronunció en su cuenta oficial de Instagram.

Rafael Araneda regresa a las redes sociales

El locutor de Radio Pudahuel, decidió anunciar personalmente a sus más de 900 mil seguidores cómo se encuentra actualmente su estado de salud. Araneda decidió compartir una fotografía con sus seguidores donde escribió un mensaje de agradecimiento.

«Muchas gracias por su cariño y buenos deseos!!! Ustedes con su energía positiva y preocupación han influido en mi recuperación sin lugar a dudas. Los quiero mucho!!!», fue lo que escribió en sus redes sociales.

Además el animador decidió realizar una transmisión en vivo en Instagram, donde compartió al rededor de diez minutos con sus seguidores. Durante el espacio aprovecho de agradecer a todos por sus saludos y buenas vibras.

«La verdad es que estoy súper agradecido de todo el cariño, toda la buena energía, todas la buenas intenciones, oraciones y buena vibra que me han enviado», señaló en primer lugar.

«He tenido una recuperación extraordinaria, gracias a Dios, a mi familia y no me cabe duda que la energía que ustedes me han enviado», aseguró el animador.

El vídeo sigue disponible en el perfil de Instagram del animador.