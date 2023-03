Comparten primeras imágenes del documental de Claudia Conserva sobre el cáncer: «Ha sido un duelo a muerte con la enfermedad»

Claudia Conserva dejó sin palabras a sus seguidores el año pasado, esto luego de que anunciara con una emotiva publicación que le habían detectado cáncer de mama y que debía comenzar de inmediato con el tratamiento.

«El mismo Viernes 17 de junio PM, me hacían biopsia a una pechuga (mama) y a un ganglio. Todo cambió en un año por dentro, y por fuera, todo cambio en un día. 2021 todo Perfecto. 2022 sombras sospechosas para estudiar y analizar. A una semana de mi ‘trámite’ de chequeo, tengo un diagnóstico: Cáncer» es parte de lo que señaló en ese momento.

Y es a poco más de 9 meses que hiciera este fuerte anuncio, es que desde TVN confirmaron que se estrenará ‘Brava’, un documental que sigue la dura batalla de Claudia Conserva contra la compleja enfermedad.

El adelanto del documental de Claudia Conserva

Por medio de la cuenta de Instagram de la señal estatal se mostraron las primeras imágenes del trabajo, en el cual se puede ver a la también actriz en algunos tratamientos médicos, además de ver a un emocionado Juan Carlos ‘Pollo’ Valdivia.

«Una de las sorpresas y novedades que más llamó la atención fue el anuncio de ‘Brava’ un registro en primera persona de Claudia Conserva mientras enfrenta su difícil cáncer», es parte de lo que indicaron junto al registro.

Por su parte, la propia comunicadora subió una emotiva publicación sobre lo que significó este trabajo. «Ya han pasado nueve meses desde que supe mi diagnóstico: Cáncer de mama triple negativo (de los más agresivos) Ha sido un duelo a muerte con la enfermedad, aún estoy en tratamiento».

«Decidí registrar con mi celular el dolor y la incertidumbre que me ha tocado vivir» continuó. Junto con agregar que «Hice un documental con material que no pretende ser un informe sobre el Cáncer, el objetivo es compartir la experiencia que he vivido como millones de personas y sus familias enfrentando esta enfermedad».

Para cerrar, Claudia Conserva aseguró que «Este documental se llama ‘Brava’. Agradezco a TVN por presentarlo en su pantalla, para poder repetir, urgentemente, que un diagnóstico a tiempo puede salvarte la vida».