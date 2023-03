«Al principio me quería venir»: Pancho Saavedra y su fuerte experiencia en la India

La noche de este jueves se estrenó el primer capítulo de la nueva temporada de ‘Socios por el Mundo’, el que vio a Pancho Saavedra y Jorge Zabaleta cruzar casi todo el planeta para llegar hasta la India y conocer la especial cultura de este país.

Uno de los primeros destinos se trató de Varanasi, ciudad que se encuentra a las orillas del río Ganges y que impactó de sobremanera al animador, ya que para él resultó un gran choque cultural con relación a lo que se vive en Latinoamérica.

«Jorge había visitado este lugar y me advirtió lo que viviríamos, pero creo que nunca iba a estar preparado para lo que me tocó vivir, en Varanasi se mezcla la vida y la muerte. De hecho, mi mamá también viajó a este lugar y me contó que ella no fue capaz de quedarse» confiesa Pancho Saavedra.

Pancho Saavedra y su experiencia en la India

Tras esto, es que navegaron el Ganges, río que es una encarnación de lo sagrado y visitaron los crematorios. Es en este lugar donde Saavedra experimentó por primera vez lo que significa la muerte en India, sinónimo de celebración y alegría. En esta zona, ambos vieron cómo los cuerpos son cremados y nadie llora por sus seres queridos.

«El ver cómo queman a una persona y ver la relación que ellos tienen con la muerte es algo realmente muy especial, algo que me costó comprender, lo fui entendiendo de a poco», confiesa Pancho Saavedra y aclara que “primero me chocó mucho, sin embargo, conversando con Jorge, percibí que no podemos ni cuestionar ni juzgar porque es otra visión de vivir el término de la vida”.

En relación a la muerte, el conductor de ‘Lugares que Hablan’ manifestó que «uno está acostumbrado al llanto y al sufrimiento profundo, pero en India no puedes llorar, porque, sí lo haces, no le permites realizar de manera tranquila este viaje a la persona fallecida».

«Yo quedé muy impactado por todas estas tradiciones, pero me fui acostumbrando. Estuvimos 18 días en India y al principio me quería venir, pero ahora agradezco cada día que estuve allá, pues siento que cada experiencia me marcó y me hizo ser una persona distinta» cerró Pancho Saavedra.