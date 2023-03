«Ahora lo digo»: Tía Yoli se manda advertencia a mundo entero

La Tía Yoli es una de las tarotistas más reconocidas de nuestro país, quien lleva décadas pronosticando lo que se viene para Chile y el resto del mundo, a través de sus cartas, además de aconsejar al público sobre lo que hay que hacer.

Es de esta forma que constantemente la guía espiritual hace transmisiones a través de Facebook. Y recientemente volvió con una nueva, en la que sorprendió con una particular advertencia para la humanidad, relacionada ni más ni menos que con los extraterrestres.

«Le voy a decir algo al mundo entero: tomen caldo de cabeza, los ovnis no vienen a preguntar cosas o escuchar cosas de nosotros, ellos están a muchos años luz de experiencia» comenzó asegurando la Tía Yoli, de acuerdo a lo consignado por La Cuarta.

Siguiendo por esta línea, agregó que «días pasados no lo quise comentar, pero ahora lo digo: se vio en las redes que tomaban un auto y se desaparecía el platillo volador. Yo creo que ellos vienen a buscar el agua aquí, pero de aprender, no. Nosotros tenemos que aprender de ellos. Si ellos quisieran destruirnos, ya habrían sido invasores».

Pero la cosa no se queda ahí, pues en una de sus transmisiones, aseguró que «una vez yo venía de Viña, era tarde, en la noche, y desde la cordillera pasaron millones de naves».

«Yo he tenido encuentros con ellos, no los he visto de frente a frente, pero a mí se me han presentado en luces» agregó.

Tía Yoli se defiende

Hace un tiempo, la Tía Yoli decidió salir a defenderse, luego de que varios usuarios la criticaran, asegurando que sus predicciones están equivocadas.

Frente a esto, señaló que «Mis pronósticos no están buenos y no es culpa mía, sino por lo que está pasando en el mundo. Han habido muchos desórdenes políticos».