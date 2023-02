¿Viña sin Reina?: Aseguran que Municipalidad habría rechazado el certamen

Quedando casi una semana para el comienzo del Festival de Viña, una nueva polémica se está tomando las portadas, en esta ocasión relacionada con la ya clásica elección de la Reina del evento, la cual al parecer se vendría bastante complicada.

Resulta que Sergio Marabolí, exdirector de La Cuarta y productor de la elección, aseguró que no hay posibilidad de realizarlo como corresponde en esta ocasión, ya que desde la Municipalidad de Viña del Mar, le cerraron la puerta.

De acuerdo a lo consignado por Radio Pudahuel, el periodista conversó con BioBioChile, donde reveló que no cuentan con el apoyo de la alcaldesa de la ciudad, Macarena Ripamonti. «La alcaldesa no quiere hacerlo, no se va a hacer».

Siguiendo por esta línea, el actual director de La Hora, señaló: «No está en duda. Es un hecho que no corre. Ella (Ripamonti) dijo que los reyes de Viña no se van a hacer, no con el apoyo de ella» y agregó que «se está haciendo algo alternativo para paliar esta bajada de los reyes de Viña».

¿Por qué se rechazó hacer el certamen de la Reina de Viña?

Según Marabolí, la edil de Viña del Mar no estaría de acuerdo con el certamen de Reina de Viña por «un tema de feminismo, de cosificación a la mujer». Señalando que «Creo que es un tema súper válido, pero por lo que yo tengo entendido, la gente quiere hacerlo».

«Lo que hizo La Cuarta los últimos cuatro o cinco años no tiene que ver con un tema de mujeres desnudas ni en trajes de baño. Claro, el piscinazo se convirtió en un emblema, pero después de eso se eligió hombres y mujeres, reyes y reinas, y se hicieron piscinazos más recatados» continuó.

Tras esto, el periodista tildó de error el fin de esta ya histórica competición, pues «es una mala decisión de la alcaldesa. Creo que eliminar la Reina de Viña es una decisión errada».