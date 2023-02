¿Casita nueva? Destacado figura de Mega estaría dejando el canal por TVN

Entre finales del año pasado e inicios de este, han habido varios rostros que dejan o se suman a una nueva casa televisiva. Y en esta ocasión Mega sería quien pierda una popular figura, la que se estaría mudando tras una supuesta mejor oferta.

Mega se ha mantenido con buenos números en sintonía por bastante tiempo, sin embargo no ha quedado fuera de las idas y vueltas de algunos rostros. Basta con mencionar la salida de Diana Bolocco hace solo unos meses, a quien ahora se le suma un reconocido notero.

Hablamos de Simón Oliveros, quien se ha visto sometido a diferentes cambios en su entorno laboral últimamente. Pues recordemos que estuvo a cargo de conducir ‘Meganoticias Amanece’ durante bastante tiempo, además de desempeñarse como reportero de ‘Mucho Gusto’.

Recordemos que el periodista escribió un emotivo mensaje en sus redes sociales a la hora de despedirse del primer espacio. «Hoy dejé oficialmente la conducción del Mega Noticias Amanece. (…) Gracias por hacerme parte de sus vidas. Así como no pregunto cuando me ponen tampoco lo hago cuando me sacan», escribió en su Instagram.

Se estaría yendo de Mega a TVN

Ahora, al parecer el notero estaría abandonando Mega ya que no pudo rechazar la oferta del canal vecino. Según anunció el medio ‘Todo Se Sabe’, la decisión de Oliveros y TVN estaría prácticamente tomada.

Según lo señalado, el periodista estaría arribando a las filas del matinal ‘Buenos Días a Todos’. Esto sería al mismo tiempo en que los esperados conductores, Eduardo Fuentes y María Luisa Godoy, hagan su debut.

El medio anteriormente señalado aseguró: «Según los datos que nos hicieron llegar, el periodista @simonoliverosmg estaría listo para arribar a TVN para ser Notero del matinal @buenosdiasatodoscl y ser rostro del Departamento de Prensa, es así que Mega perdería un rostro potente«.

Ante esto, cabe mencionar que no existe declaración oficial de parte de ninguno de los canales de televisión, ni del periodista.