Simón Oliveros revela fea actitud de José Antonio Neme : «Le voy a tirar la oreja»

Luego de varios días de rumores, durante el recién pasado lunes, finalmente se confirmó que Simón Oliveros dejó Mega tras más de una década en el canal.

En este contexto, el chiquillo no se demoró nada en encontrar y aparecer en otra casa televisiva. Pues este martes 14 de febrero, debutó en el espacio del Buenos Días a Todos de TVN, donde recibió una especial y calurosa bienvenida.

A pesar de que ya se encuentra trabajando en la nueva señal, el periodista quedó bastante sentido con uno de sus antiguos compañeros de Mucho Gusto.

Pero ¿Por qué? esto según reveló en el programa Zona de Estrellas, se debe a que todos sus amigos se presentaron en la despedida, menos uno: José Antonio Neme.

Con respecto a esto, el notero de Buenos Días a Todos expresó: «Le voy a tirar la oreja a José Antonio Neme, porque el único que no me ha mandado un mensaje de despedida ha sido él».

Siguiendo en esa línea, dijo que queda poco para verse las caras con él, donde aseguró que le hará frente. «Lo voy a encarar en la gala (de Viña) de por qué no me ha mandado un WhatsApp, qué le costaba».

El rol de Simón Oliveros en Mucho Gusto

Por otro lado, también se refirió a su rol en el matinal de su antiguo canal, donde incluso en su momento fue conductor del espacio, aunque no duraría tanto pese a animar de gran manera.

«En el caso de Mucho Gusto, primero había una ilusión mía más que una realidad, porque a mí me pusieron para apagar un incendio, y nos fue bien y fue una experiencia maravillosa», expresó.

Sin embargo, todo se derrumbó luego del arribo de Neme. «Los ejecutivos habían tomado la decisión de Neme y no fue algo que me sorprendió, pero igualmente fue un golpe al ego».

Además eso no fue todo, ya que también se sumó a la llegada de nuevos periodista al sector de prensa, lo que finalmente hizo que dejara el noticiero. «Cuando llega Gianfranco Dazarolla, hace sus ajustes y toma la decisión que Gonzalo (Ramírez)y Natasha (Kennard) tomen la animación. Esa decisión no me la esperaba y fue gatillante para mirar un poco para el lado», cerró.