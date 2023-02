Paty Maldonado reveló que una famosa presentadora le ofreció relojes robados

Esta semana quedó marcada por el mediático caso de los relojes vip y el allanamiento en casa de Tonka Tomicic. A raíz de esto Patricia Maldonado contó una escandalosa anécdota que protagonizó junto a una reconocida animadora.

Fue durante su programa ‘Las indomables’ que Patricia Maldonado, le comentó a Catalina Pulido: «Yo conocí a una animadora famosa, pero hoy en día no es rostr. Con cue…es caracho», partió señalando.

Posteriormente detalló que la persona la llamó y le ofreció un ‘buen dato’. «Oye Maldo a tí que te gustan las joyas, tengo un dato. Tengo una picada maravillosa», aseguró que le ofreció la supuesta animadora, de modo que Paty le consultó donde quedaba y la respuesta le impactó, pues se ubicaba en la Legua.

La respuesta de Paty cuando le ofrecieron cosas robadas

Posteriormente la penalista de ‘Tal Cual’, con un tono de burla relató que le contestó «Oye pero ¿De que me estai’ hablando?». Al parecer la persona solo le señaló en respuesta que no se preocupara que ella la podía acompañar.

La ferviente animadora de Pinochet no tardó en comentar que la persona le detalló que ahí podía conseguir de todo. Mencionó que podía escoger entre relojes, pulseras, anillos o collares.

Rápidamente Paty Maldonado señaló que no dudó en preguntar si se trataba de un negocio ilegal. A lo que esta persona le confirmo que si, diciendo que podía encontrar todo a menos de la mitad de su precio original.

Luego de saber ese dato Patricia menciono que ella de manera honrada declinó su propuesta. «Oye te lo agradezco mira que estoy tan ocupada, no tengo tiempo«, comentó que fue su respuesta.

Finalmente señaló que esa persona era cliente frecuente de esa ‘picada’. Y en marco de lo ocurrido con la pareja de Tonka Tomicic, la opinóloga no dudo en afirmar que este tipo de negocios llevan ocurriendo desde hace mucho y que no es nada nuevo, solo que algunos son expuesto y otros no.