«No aportan con ni una hue…»: El Jordan 23 y su descargo tras quedar la embarrada en show benéfico

El pasado miércoles 8 de febrero, diversos artistas del género urbano nacional se congregaron en la comuna de Rancagua para realizar un evento benéfico, con el fin de aportar con más ayuda posible hacia los damnificados por los fuertes incendios que han estado afectando a la zona centro sur estas semanas.

Y es que en este evento gratuito, en donde solamente para entrar había que aportar con tres productos, ya sean alimentos no perecibles, artículos de aseo, entre otros, contaba con grandes artistas. Entre el line up podíamos encontrar a Standly, AK 4:20, Flor de Rap, Pablito Pesadilla, King Savagge, El Jordan 23 y muchos más.

Pero fue este último el que se descargó a través de las redes sociales, puesto que no pudo presentarse debido a un desorden que se originó luego de que un par de asistentes «sacaran armas», suspendiendo el evento a eso de las 10:30 de la noche, cuando aún faltaban muchos cantentes por presentarse.

Los dichos de El Jordan 23 tras no alcanzar a presentarse

En este sentido, por medio de las historias en su cuenta de Instagram expresó ofuscado: «La mentecita de los giles… pa’ todos los giles que llevan pistola a los show de cabro chico, quédense en su casa».

A lo que agregó: «Dejen de hacer tierra, no cooperan con ni una hue… venía llegando a Rancagua y no pude cantar mi gente, mil disculpas a todos los que me estaban esperando, no es culpa mía».

Bajo este contexto, y con evidente molestia, de igual manera contó que se quedó un tiempo para compartir con sus fanáticos que lo esperaron toda la tarde, instancia en donde aprovechó de sacarse fotos con los más chicos.

Cabe destacar que este show, llamado «Chile Unido» fue gestionado por la Municipalidad de Rancagua, para aportar con ayuda a las zonas afectadas por los incendios forestales, tal como se mencionó anteriormente.

Aunque en un principio había cierta confusión con realmente lo que había pasado, a través de las redes sociales se han dado a conocer diferentes registros.