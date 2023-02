«La envidia cada vez está más grande»: El insólito motivo por el que Marcianeke no vuelve a Talca

El cantante del género urbano, Marcianeke, se sinceró con sus seguidores y contó la firme respecto a los motivos por los que ya no pretende regresar a su ciudad natal.

El intérprete es oriundo de Talca, ciudad de la región del Maule, decidió quedarse a vivir en Santiago. Estableciéndose junto a su familia en la comuna de Colina, donde construyó una casa.

Matías Muñoz, como es su nombre real, se encuentra en una postura en la que prefiere no volver por el momento a Talca. Algo que se ha prolongado por bastante tiempo, de modo que en sus seguidores ha crecido la duda de a qué se debe esto.

Finalmente, el cantante ha decidido confesar sus motivos y resolver las dudas de sus seguidores.

Marcianeke no vuelve a Talca

Esta semana el artista confesó en sus redes sociales que no pisará la ciudad pronto, esto como método de resguardo.

Según lo consignado por Meganoticias, hace un tiempo atrás la Policía de Investigaciones (PDI) se hizo cargo de una banda delictual que tenía intenciones de secuestrar a Marcianeke en su ciudad natal. Todo a raíz de un conflicto que ellos tuvieron con el cantante a la salida de una fiesta.

El pasado domingo, el artista subió un comunicado personal en su cuenta de Instagram. Aquí explicó los motivos a sus fans por lo que no pretende volver a la región del Maule.

«Mi gente de Talca, los amo con todo mi corazón, ustedes saben muy bien lo que he ayudado, sin alumbrar para la tele para que no haya gente hueo… que juzga sin saber. Lamentablemente no he podido ir porque hay productoras que ‘no se ponen vivos’ y no valoran el trabajo», inició escribiendo.

«Tengo que andar piola, porque la envidia cada vez está más grande y debo cuidarme de un asalto o secuestros como se ha sabido en ocasiones, pero gracias a Dios salgo sano y salvo de cada problema», aclaró.

«Yo me la juego día a día para sacar la cara por mi comuna, diciendo con orgullo que soy talquino y amo mis completos mojados», agregó bromeando «Gracias a todos los que le reportaron la a ese DJ sabiendo lo equivocado que esta hablando sin saber».

«Dios me bendiga a mi Talquita y hasta los que me juzgan sin saber. Haciendo las cosas bien o mal, habrá gente criticando«, finalizó.