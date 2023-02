«Andaba con micrófono»: Fanática chilena deja la grande con foto de Chayanne en zunga

Durante la tarde del pasado domingo, una fanática nacional del reconocido Chayanne, dejó la escoba al publicar un «pedazo» de foto en las redes sociales junto al cantante, donde se ven disfrutando de la playa. Pero ¿Por qué tanto impacto?, pues la diminuta zunga del puertorriqueño se llevó todas las miradas.

Para entrar en contexto, todo partió cuando Chayanne se centró en uno de los objetos más vendidos con su cara, es decir, el peluche de su cuerpo pequeño y cabeza gigante. En base al mismo peluche, el artista utilizó sus redes sociales para preguntar por fotos de sus fans junto al respectivo objeto, algo que detonó la sorpresiva respuesta de una chilena.

En este sentido, el artista escribió a través de su cuenta de Twitter: «He visto que subieron muchos memes con esta almohada, ¿Quién la tiene? Manden su foto con la suya».

Y como era de esperar, los millones de seguidores del intérprete de «Torero» no desaprovecharon la oportunidad y no dudaron en compartir varios registros usando el llamativo cojín. Sin embargo, fue una joven llamada Jocelyn Corada la que se llevó todas las miradas, quien puso sobre la mesa un recuerdo que a más de alguno o alguna le dejó con la boca abierta.

El particular registro

Pues la publicación tiene que ver con una imagen en la playa, en la cual aparece la fanática chilena junto al mismísimo Chayanne, quien solamente aparece con una diminuta zunga de color azul. Cabe destacar que dicho recuerdo fue capturado en el año 1996, cuando el artista todavía no llegaba a los 30 años.

En esta línea, la internauta escribió a través de la red social ya mencionada: «Y el mejor recuerdo. Haberme encontrado en la playa con @CHAYANNEMUSIC en 1996. A mis 23 años. Inolvidable. Gracias por tu simpatía y cariño. Con esa foto me he lucido por décadas. Y no existían redes sociales así que guardada como hueso de Santo».

Si bien, la usuaria no dio más detalles con respecto a la foto, esto no impidió que se llenara de diversos comentarios por parte de los cibernautas, quienes destacaron más de alguna cosita del querido Chayanne, causando furor dentro de las redes.

«Y hubo recital en la playa o por qué el micrófono?», «por qué va armado?», «Señor. Usted tiene permiso para portar esa arma? Jajaja», «Oiga Don Chayanne y le cobraron impuestos por ese manso paquete??», «Tremendo bulto y no va pa la escuela», «Andaba trayendo el micrófono por si salía un concierto improvisado. Precavido», fueron solo algunos de los comentarios.